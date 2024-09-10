Представлена линейка смартфонов Apple iPhone 16 — новый процессор A18, самое прочное стекло экрана и тонкие рамки

Apple официально анонсировала свежую линейку своих смартфонов iPhone 16. По словам представителей компании, шестнадцатые iPhone, Plus, Pro и Pro Max были «созданы с нуля» с учетом новых возможностей искусственного интеллекта.

В новых моделях используется чип A18. Он на 30% быстрее в одноядерном режиме по сравнению с предыдущим A16 Bionic, который использовался в iPhone 15. Новая подсистема памяти также обеспечивает максимально быструю передачу данных.

Помимо повышения производительности, A18 отмечается улучшенной эффективностью благодаря использованию 3-нанометрового процесса изготовления второго поколения.

Apple iPhone 16 и 16 Plus

iPhone 16 получил несколько значительных изменений, включая боковую кнопку «Управление камерой», которая делает съемку фото и видео более интуитивной. Проведя пальцем по кнопке, пользователи могут регулировать масштаб. Кроме того, iPhone 16 оснащен кнопкой действия, которая ранее была эксклюзивной для моделей Pro и заменила привычный переключатель выключения звука.

Apple также подчеркнула, что Айфон 16 получил самое прочное стекло для защиты дисплея от царапин, а диагональ экрана стандартной версии составляет 6,1 дюйма, в то время как iPhone 16 Plus оснащен экраном размером 6,7 дюйма.

Интеграция возможностей искусственного интеллекта через Apple Intelligence и использование облачной инфраструктуры Apple Private Cloud Compute позволяют ускорить доступ к функциям устройства.

Apple iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro выделяется обновленным дизайном и улучшенной производительностью. Устройство получило 6,3-дюймовый дисплей, а его старшая версия, iPhone 16 Pro Max, оснащена экраном на 6,9 дюймов. Эти модели демонстрируют самые тонкие рамки, которые когда-либо присутствовали в устройствах Apple.

Производительность устройства улучшена благодаря новому чипу A18 Pro, который изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения. Это обеспечивает прирост мощности и энергоэффективности, а также улучшает работу с задачами, требующими высокой вычислительной мощности. Процессор включает в себя 16-ядерный нейронный механизм, способный выполнять до 35 триллионов операций в секунду, и 6-ядерный графический процессор с 20-процентным приростом производительности. Это дает устройству ощутимые преимущества при выполнении сложных вычислений и работе с графикой, что особенно полезно для видеомонтажа, игр и работы с искусственным интеллектом.

В плане камер iPhone 16 Pro получил значительные улучшения. Основная 48-мегапиксельная Fusion-камера с четырехпиксельным датчиком второго поколения обеспечивает отличное качество снимков, включая возможность использования 2-кратного телефото. Ультраширокая камера также обновлена и теперь оснащена 48-мегапиксельным сенсором с улучшенной светочувствительностью. Телефотокамера предлагает 5-кратный оптический зум, что позволяет получать детализированные снимки с большого расстояния.