Представлена линейка смартфонов Apple iPhone 16 — новый процессор A18, самое прочное стекло экрана и тонкие рамки10.09.24
Apple официально анонсировала свежую линейку своих смартфонов iPhone 16. По словам представителей компании, шестнадцатые iPhone, Plus, Pro и Pro Max были «созданы с нуля» с учетом новых возможностей искусственного интеллекта.
В новых моделях используется чип A18. Он на 30% быстрее в одноядерном режиме по сравнению с предыдущим A16 Bionic, который использовался в iPhone 15. Новая подсистема памяти также обеспечивает максимально быструю передачу данных.
Помимо повышения производительности, A18 отмечается улучшенной эффективностью благодаря использованию 3-нанометрового процесса изготовления второго поколения.
Apple iPhone 16 и 16 Plus
iPhone 16 получил несколько значительных изменений, включая боковую кнопку «Управление камерой», которая делает съемку фото и видео более интуитивной. Проведя пальцем по кнопке, пользователи могут регулировать масштаб. Кроме того, iPhone 16 оснащен кнопкой действия, которая ранее была эксклюзивной для моделей Pro и заменила привычный переключатель выключения звука.
Apple также подчеркнула, что Айфон 16 получил самое прочное стекло для защиты дисплея от царапин, а диагональ экрана стандартной версии составляет 6,1 дюйма, в то время как iPhone 16 Plus оснащен экраном размером 6,7 дюйма.
Интеграция возможностей искусственного интеллекта через Apple Intelligence и использование облачной инфраструктуры Apple Private Cloud Compute позволяют ускорить доступ к функциям устройства.
Apple iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro выделяется обновленным дизайном и улучшенной производительностью. Устройство получило 6,3-дюймовый дисплей, а его старшая версия, iPhone 16 Pro Max, оснащена экраном на 6,9 дюймов. Эти модели демонстрируют самые тонкие рамки, которые когда-либо присутствовали в устройствах Apple.
Производительность устройства улучшена благодаря новому чипу A18 Pro, который изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения. Это обеспечивает прирост мощности и энергоэффективности, а также улучшает работу с задачами, требующими высокой вычислительной мощности. Процессор включает в себя 16-ядерный нейронный механизм, способный выполнять до 35 триллионов операций в секунду, и 6-ядерный графический процессор с 20-процентным приростом производительности. Это дает устройству ощутимые преимущества при выполнении сложных вычислений и работе с графикой, что особенно полезно для видеомонтажа, игр и работы с искусственным интеллектом.
В плане камер iPhone 16 Pro получил значительные улучшения. Основная 48-мегапиксельная Fusion-камера с четырехпиксельным датчиком второго поколения обеспечивает отличное качество снимков, включая возможность использования 2-кратного телефото. Ультраширокая камера также обновлена и теперь оснащена 48-мегапиксельным сенсором с улучшенной светочувствительностью. Телефотокамера предлагает 5-кратный оптический зум, что позволяет получать детализированные снимки с большого расстояния.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Главными компонентами успешного стрима является харизма и речь ведущего. Но талант и хорошая идея пропадут зря, если записывать аудио будет некачественным. Расскажем про микрофоны Logitech G Yeti Orb и Yeti GX, которые помогут с аудио в самых разных форматах
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлена линейка смартфонов Apple iPhone 16 — новый процессор A18, самое прочное стекло экрана и тонкие рамкиApple iPhone смартфон события в мире
Apple официально анонсировала свежую линейку своих смартфонов iPhone 16. По словам представителей компании, шестнадцатые iPhone, Plus, Pro и Pro Max были «созданы с нуля» с учетом новых возможностей искусственного интеллекта.
Apple покажет iPhone 16 уже через часApple iPhone события в мире
Сегодня, 9 сентября, Apple проведет мероприятие под названием «It’s Glowtime», на котором представит несколько ключевых новинок. Презентация начнется в 19:00 по киевскому времени.