Навіщо потрібна нова кнопка Camera Control у iPhone 16?13.09.24
Поки людство намагається зробити сенсорні інтерфейси зручнішими, передові технологічні компанії у пориві маректологічного марення, повертаються до витоків.
Apple представила iPhone 16 з новою фішкою – кнопкою Camera Control, яка розміщена на правій стороні під кнопкою живлення. Вона має за ідеєю зробити керування камерою більш інтуїтивним та зручним, пропонуючи користувачам нові можливості для створення фото та відео контенту.
Camera Control дозволяє:
- Одним натисканням миттєво відкрити програму Камера або програму стороннього розробника.
- Зробити фото з активною камерою.
- Утримувати кнопку для автоматичного запуску відеозапису.
- Легким натисканням відкривати елементи керування, такі як масштабування та блокування фокусу та експозиції (функція буде доступна з осені).
- Подвійним торканням викликати меню попереднього перегляду з можливістю налаштування експозиції та глибини різкості.
- Проведенням пальця перемикатися між параметрами камери, включаючи зміну масштабу, експозиції та глибини різкості.
Кнопка інтегрована із програмним забезпеченням, дозволяючи перемикатися між функціями без необхідності вручного керування. Також підтримуються стилістичні налаштування зображення та інтеграція із соцмережами, такими як Snapchat.
Однією з цікавих можливостей стало використання Camera Control для функції “клацніть та утримуйте” дозволяє, наприклад, отримувати інформацію про об’єкти на знімку або додавати події в Календар. Тактильний зворотний зв’язок імітує відчуття від роботи із затвором олдових камер.
Крім того, є підтримка інших сервісів, таких як Google або ChatGPT для пошуку товарів та інформації.
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