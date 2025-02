YouTube исполнилось 20 лет

14 февраля 2005 года интернет пережил одну из важнейших трансформаций — в этот день был запущен видеохостинг YouTube, который за два десятилетия изменил медиапотребление и стал ключевой платформой для культурных и социальных изменений.

YouTube не только потеснил традиционные СМИ, но и сформировал новую цифровую экосистему, где создатели контента эволюционировали от любительских роликов до полномасштабных студийных проектов. Сегодня он служит источником новостей, аналитики, развлекательного контента и экспертных материалов, а его аудитория насчитывает миллиарды пользователей по всему миру.

Любопытно, что первым видео на платформе стал не ролик с котиками, а запись под названием Me at the zoo, опубликованная 24 апреля 2005 года пользователем jawed. В нем автор рассказывает о слонах, а за годы существования видео набрало более 348 млн просмотров и 10,4 млн комментариев.

Первое видео на YouTube:

