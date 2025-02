YouTube виповнилося 20 років

14 лютого 2005 року інтернет пережив одну з найважливіших трансформацій — цього дня було запущено відеохостинг YouTube, який за два десятиліття змінив медіаспоживання та став ключовою платформою для культурних та соціальних змін.

YouTube не лише потіснив традиційні ЗМІ, а й сформував нову цифрову екосистему, де творці контенту еволюціонували від аматорських роликів до повномасштабних студійних проектів. Сьогодні він є джерелом новин, аналітики, розважального контенту та експертних матеріалів, а його аудиторія налічує мільярди користувачів по всьому світу.

Цікаво, що першим відео на платформі став не ролик з котиками, а запис під назвою Me at the zoo, опублікований 24 квітня 2005 року користувачем jawed. У ньому автор розповідає про слонів, а за роки існування відео набрало понад 348 млн переглядів та 10,4 млн коментарів.

Перше відео на YouTube:

