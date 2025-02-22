YouTube виповнилося 20 років22.02.25
14 лютого 2005 року інтернет пережив одну з найважливіших трансформацій — цього дня було запущено відеохостинг YouTube, який за два десятиліття змінив медіаспоживання та став ключовою платформою для культурних та соціальних змін.
YouTube не лише потіснив традиційні ЗМІ, а й сформував нову цифрову екосистему, де творці контенту еволюціонували від аматорських роликів до повномасштабних студійних проектів. Сьогодні він є джерелом новин, аналітики, розважального контенту та експертних матеріалів, а його аудиторія налічує мільярди користувачів по всьому світу.
Цікаво, що першим відео на платформі став не ролик з котиками, а запис під назвою Me at the zoo, опублікований 24 квітня 2005 року користувачем jawed. У ньому автор розповідає про слонів, а за роки існування відео набрало понад 348 млн переглядів та 10,4 млн коментарів.
Перше відео на YouTube:
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Нова клавіатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто пропонує фірмово високу якість та механічні перемикачі. Вона також дає змогу змінювати деякі параметри спрацьовування кнопок. Розкажемо докладніше
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
YouTube виповнилося 20 років YouTube історія сервіс
14 лютого 2005 року інтернет пережив одну з найважливіших трансформацій — цього дня було запущено відеохостинг YouTube, який за два десятиліття змінив медіаспоживання
Рейтинг найпопулярніших кольорів автомобілів у 2024 році автомобіль дизайн рейтинг
Компанія BASF Coatings у своєму звіті Color Report 2024 відзначила зміни у перевагах автовласників: білий колір зберігає лідерство, але покупці все частіше обирають теплі відтінки.
YouTube виповнилося 20 років
Рейтинг найпопулярніших кольорів автомобілів у 2024 році
DJI Osmo Mobile 7 та Osmo Mobile 7P мають магнітне кріплення та відстежують об’єкти зйомки
Хакери придумали як зламувати облікові записи Signal
Ілон Маск анонсував ІІ-моделі Grok 3 та Grok 3 mini – розумніших конкурентів DeepSeek та OpenAI
Україна на 71-му місці рейтингу Speedtest за швидкістю Інтернету
GTA V Online отримає ще одне велике оновлення графіки
Соціальна мережа X почала блокувати посилання месенджера
Електрокар Kia EV4 випустять у двох версіях – седан та хетчбек