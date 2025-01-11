Xiaomi выпустила Mijia Smart Dumbbells: умные гантели отслеживающие тренировки

Компания Xiaomi представила новую модель умных гантелей под брендом Mijia — Mijia Smart Dumbbells. Это устройство предназначено для домашних аэробных тренировок, и позволяет отслеживать данные о тренировках, подключаясь к приложению Mi Home.

Умные гантели включают две основания и четыре съемные весовые пластины, которые крепятся к металлическим ручкам. Каждая гантель оснащена встроенным экраном, на котором отображаются данные о сожженных калориях и времени тренировки. Для точного отслеживания движений используется трехосевой гироскоп и акселерометр.

Комплект поставки включает две штанги и четыре регулируемые пластины, которые можно устанавливать на штанги в зависимости от желаемого веса. Белые гантели оснащены черной полосой и кнопкой питания, а на панели отображаются все важные данные тренировки. Также, встроенные датчики отслеживают движения пользователя, что позволяет предоставлять точную информацию о выполнении упражнений.

Приложение Mi Home расширяет функционал устройства, предлагая хранение истории тренировок, создание отчетов и предоставление персонализированных рекомендаций по тренировкам. В нем также можно настроить режимы и интенсивность занятий, что позволяет адаптировать тренировки под личные потребности.

Максимальный вес одной гантели составляет 2 кг, где 1 кг — это основание, а каждая пластина добавляет еще 0,5 кг. Для питания используются две батарейки AA, которых хватает на 177 дней использования. Умные гантели Mijia доступны на китайском рынке по цене 99 юаней (примерно $14), что делает их доступным решением для тех, кто хочет поддерживать форму дома.