Xiaomi випустила Mijia Smart Dumbbells: розумні гантелі, що відстежують тренування11.01.25
Компанія Xiaomi представила нову модель розумних гантелей під брендом Mijia – Mijia Smart Dumbbells.
Розумні гантелі включають дві основи та чотири знімні вагові пластини, які кріпляться до металевих ручок. Кожна гантель оснащена вбудованим екраном, на якому відображаються дані про спалені калорії та час тренування.
Комплект поставки включає дві штанги та чотири регульовані пластини, які можна встановлювати на штанги в залежності від бажаної ваги. Білі гантелі оснащені чорною смугою та кнопкою живлення, а на панелі відображаються всі важливі дані тренування. точну інформацію про виконання вправ.
Додаток Mi Home розширює функціонал пристрою, пропонуючи збереження історії тренувань, створення звітів та надання персоналізованих рекомендацій щодо тренувань. У ньому також можна налаштувати режими та інтенсивність занять, що дозволяє адаптувати тренування під особисті потреби.
Максимальна вага однієї гантелі складає 2 кг, де 1 кг – це основа, а кожна пластина додає ще 0,5 кг. Для живлення використовуються дві батареї AA, яких вистачає на 177 днів використання. (приблизно $14), що робить їх доступним рішенням для тих, хто хоче підтримувати форму будинку.
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Xiaomi випустила Mijia Smart Dumbbells: розумні гантелі, що відстежують тренування Xiaomi розумний будинок фітнес-трекер
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