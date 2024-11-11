Xiaomi Smart Home Screen Mini — смарт-экран с HyperOS для умного дома

Xiaomi представила новое устройство под названием Xiaomi Smart Home Screen Mini, доступное пока только на рынке Китая. Это компактное устройство работает на операционной системе HyperOS и предназначено для удобного управления умным домом.

Основные характеристики:

Размеры : 113 x 78 x 54 мм, что делает его значительно меньшим по сравнению с конкурентами, например, с Amazon Echo Show 5.

: 113 x 78 x 54 мм, что делает его значительно меньшим по сравнению с конкурентами, например, с Amazon Echo Show 5. Функции : Поддержка видеотрансляций с камер безопасности, видеозвонков и голосовых команд через Xiao AI.

: Поддержка видеотрансляций с камер безопасности, видеозвонков и голосовых команд через Xiao AI. Связь : Устройство поддерживает Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 2,4/5 ГГц.

: Устройство поддерживает Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Питание : USB-C.

: USB-C. Персонализация: Доступно более 40 обоев для рабочего стола.

Цена на Xiaomi Smart Home Screen Mini в Китае составляет 249 юаней (около 35 долларов), что ниже обычной розничной цены в 269 юаней (примерно 38 долларов). На данный момент устройство доступно только в Китае, и нет информации о его возможном выходе на международные рынки.

Компания Xiaomi анонсировала новый бюджетный проектор под брендом Redmi — Redmi Projector 3. Устройство оснащено разрешением 1080p и контрастностью 1 500:1, что позволяет создавать изображения размером от 55 до 110 дюймов. Источник света обеспечивает яркость до 260 люмен, а герметичный оптический механизм уменьшает потерю света, что делает проекцию более стабильной.

Проектор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth, а также может функционировать как беспроводная колонка. Он поддерживает голосовые команды и совместим с системой HyperOS Connect, что позволяет интегрировать его в экосистему умного дома Xiaomi и управлять им через приложение.

Среди прочих характеристик стоит отметить наличие двух встроенных динамиков мощностью 5 Вт с цифровым усилителем, порты HDMI и USB 2.0, а также 1.5 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

На данный момент Redmi Projector 3 доступен для покупки через краудфандинговую платформу Xiaomi Youpin по цене $140.