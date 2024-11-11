Xiaomi Smart Home Screen Mini – смарт-екран з HyperOS для розумного будинку11.11.24
Xiaomi представила новий пристрій під назвою Xiaomi Smart Home Screen Mini, доступний поки що тільки на ринку Китаю. Цей компактний пристрій працює на операційній системі HyperOS і призначений для зручного керування розумним будинком.
Основні характеристики:
- Розміри: 113 x 78 x 54 мм, що робить його значно меншим порівняно з конкурентами, наприклад, з Amazon Echo Show 5.
- Функції: Підтримка відеотрансляцій з камер безпеки, відеодзвінків та голосових команд через Xiao AI.
- З’єднання: Пристрій підтримує Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 2,4/5 ГГц.
- Живлення: USB-C.
- Персоналізація: Доступно більше 40 шпалер для робочого столу.
Ціна на Xiaomi Smart Home Screen Mini у Китаї становить 249 юанів (близько 35 доларів), що нижче за звичайну роздрібну ціну в 269 юанів (приблизно 38 доларів). На даний момент пристрій доступний лише в Китаї, і немає інформації про його можливий вихід на міжнародні ринки.
Компанія Xiaomi анонсувала новий бюджетний проектор під брендом Redmi – Redmi Projector 3. Пристрій оснащений роздільною здатністю 1080p і контрастністю 1500:1, що дозволяє створювати зображення розміром від 55 до 110 дюймів. Джерело світла забезпечує яскравість до 260 люменів, а герметичний оптичний механізм зменшує втрату світла, що робить проекцію стабільнішою.
Проектор підтримує дводіапазонний Wi-Fi і Bluetooth, а також може функціонувати як бездротова колонка.
Серед інших характеристик варто відзначити наявність двох вбудованих динаміків потужністю 5 Вт із цифровим підсилювачем, порти HDMI та USB 2.0, а також 1.5 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті.
На даний момент Redmi Projector 3 доступний для покупки через краудфандингову платформу Xiaomi Youpin за ціною $140.
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