Xiaomi Smart Home Screen Mini – смарт-екран з HyperOS для розумного будинку

Xiaomi представила новий пристрій під назвою Xiaomi Smart Home Screen Mini, доступний поки що тільки на ринку Китаю. Цей компактний пристрій працює на операційній системі HyperOS і призначений для зручного керування розумним будинком.

Основні характеристики:

Розміри : 113 x 78 x 54 мм, що робить його значно меншим порівняно з конкурентами, наприклад, з Amazon Echo Show 5.

: 113 x 78 x 54 мм, що робить його значно меншим порівняно з конкурентами, наприклад, з Amazon Echo Show 5. Функції : Підтримка відеотрансляцій з камер безпеки, відеодзвінків та голосових команд через Xiao AI.

: Підтримка відеотрансляцій з камер безпеки, відеодзвінків та голосових команд через Xiao AI. З’єднання : Пристрій підтримує Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 2,4/5 ГГц.

: Пристрій підтримує Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Живлення : USB-C.

: USB-C. Персоналізація: Доступно більше 40 шпалер для робочого столу.

Ціна на Xiaomi Smart Home Screen Mini у Китаї становить 249 юанів (близько 35 доларів), що нижче за звичайну роздрібну ціну в 269 юанів (приблизно 38 доларів). На даний момент пристрій доступний лише в Китаї, і немає інформації про його можливий вихід на міжнародні ринки.

Компанія Xiaomi анонсувала новий бюджетний проектор під брендом Redmi – Redmi Projector 3. Пристрій оснащений роздільною здатністю 1080p і контрастністю 1500:1, що дозволяє створювати зображення розміром від 55 до 110 дюймів. Джерело світла забезпечує яскравість до 260 люменів, а герметичний оптичний механізм зменшує втрату світла, що робить проекцію стабільнішою.

Проектор підтримує дводіапазонний Wi-Fi і Bluetooth, а також може функціонувати як бездротова колонка.

Серед інших характеристик варто відзначити наявність двох вбудованих динаміків потужністю 5 Вт із цифровим підсилювачем, порти HDMI та USB 2.0, а також 1.5 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті.

На даний момент Redmi Projector 3 доступний для покупки через краудфандингову платформу Xiaomi Youpin за ціною $140.