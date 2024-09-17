Redmi Projector 3 позволяет выводить изображения диагональю от 55 до 110 дюймов в 1080p17.09.24
Компания Xiaomi анонсировала новый бюджетный проектор под брендом Redmi — Redmi Projector 3. Устройство оснащено разрешением 1080p и контрастностью 1 500:1, что позволяет создавать изображения размером от 55 до 110 дюймов. Источник света обеспечивает яркость до 260 люмен, а герметичный оптический механизм уменьшает потерю света, что делает проекцию более стабильной.
Проектор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth, а также может функционировать как беспроводная колонка. Он поддерживает голосовые команды и совместим с системой HyperOS Connect, что позволяет интегрировать его в экосистему умного дома Xiaomi и управлять им через приложение.
Среди прочих характеристик стоит отметить наличие двух встроенных динамиков мощностью 5 Вт с цифровым усилителем, порты HDMI и USB 2.0, а также 1.5 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.
На данный момент Redmi Projector 3 доступен для покупки через краудфандинговую платформу Xiaomi Youpin по цене $140.
В этом же году Xiaomi представила новый доступный проектор под брендом Redmi — Redmi Projector Lite. Устройство поддерживает разрешение 1080p и соотношение сторон 1.2:1, что позволяет проецировать изображение размером до 100 дюймов.
Заявленная максимальная яркость проектора составляет 150 ANSI люмен. Он также оснащен модулем лазерного зондирования ToF. Благодаря этому и искусственному интеллекту, новинка может предложить такие функции, как автоматическая коррекция изображения (работает в пределах угла 15°), регулировка смещения и автофокусировка.
Redmi Projector Lite можно использовать для боковой, наклонной и возвышенной проекции. В устройстве предусмотрены порты HDMI (ARC), USB 2.0, DC IN и 3.5 мм. Настройка новинки осуществляется через приложение MiJia. Redmi Projector Lite уже доступен для покупки в Китае по цене $96.
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