Redmi Projector 3 дозволяє виводити зображення діагоналлю від 55 до 110 дюймів у 1080p17.09.24
Компанія Xiaomi анонсувала новий бюджетний проектор під брендом Redmi – Redmi Projector 3. Пристрій оснащений роздільною здатністю 1080p і контрастністю 1500:1, що дозволяє створювати зображення розміром від 55 до 110 дюймів. Джерело світла забезпечує яскравість до 260 люменів, а герметичний оптичний механізм зменшує втрату світла, що робить проекцію стабільнішою.
Проектор підтримує дводіапазонний Wi-Fi та Bluetooth, а також може функціонувати як бездротова колонка. Він підтримує голосові команди та сумісний із системою HyperOS Connect, що дозволяє інтегрувати його в екосистему розумного будинку Xiaomi та керувати ним через програму.
Серед інших характеристик варто відзначити наявність двох вбудованих динаміків потужністю 5 Вт із цифровим підсилювачем, порти HDMI та USB 2.0, а також 1.5 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті.
На даний момент Redmi Projector 3 доступний для покупки через краудфандингову платформу Xiaomi Youpin за ціною $140.
Цього ж року Xiaomi представила новий доступний проектор під брендом Redmi – Redmi Projector Lite. Пристрій підтримує роздільну здатність 1080p та співвідношення сторін 1.2:1, що дозволяє проектувати зображення розміром до 100 дюймів.
Заявлена максимальна яскравість проектора складає 150 ANSI люменів. Він оснащений модулем лазерного зондування ToF. Завдяки цьому та штучному інтелекту, новинка може запропонувати такі функції, як автоматична корекція зображення (працює в межах кута 15 °), регулювання зміщення та автофокусування.
Redmi Projector Lite можна використовувати для бічної, похилої та піднесеної проекції. У пристрої передбачені порти HDMI (ARC), USB 2.0, DC IN та 3.5 мм. Налаштування новинки здійснюється через програму MiJia. Redmi Projector Lite вже доступний для покупки у Китаї за ціною $96.
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