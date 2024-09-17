Redmi Projector 3 дозволяє виводити зображення діагоналлю від 55 до 110 дюймів у 1080p

Компанія Xiaomi анонсувала новий бюджетний проектор під брендом Redmi – Redmi Projector 3. Пристрій оснащений роздільною здатністю 1080p і контрастністю 1500:1, що дозволяє створювати зображення розміром від 55 до 110 дюймів. Джерело світла забезпечує яскравість до 260 люменів, а герметичний оптичний механізм зменшує втрату світла, що робить проекцію стабільнішою.

Проектор підтримує дводіапазонний Wi-Fi та Bluetooth, а також може функціонувати як бездротова колонка. Він підтримує голосові команди та сумісний із системою HyperOS Connect, що дозволяє інтегрувати його в екосистему розумного будинку Xiaomi та керувати ним через програму.

Серед інших характеристик варто відзначити наявність двох вбудованих динаміків потужністю 5 Вт із цифровим підсилювачем, порти HDMI та USB 2.0, а також 1.5 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті.

На даний момент Redmi Projector 3 доступний для покупки через краудфандингову платформу Xiaomi Youpin за ціною $140.

Цього ж року Xiaomi представила новий доступний проектор під брендом Redmi – Redmi Projector Lite. Пристрій підтримує роздільну здатність 1080p та співвідношення сторін 1.2:1, що дозволяє проектувати зображення розміром до 100 дюймів.

Заявлена ​​максимальна яскравість проектора складає 150 ANSI люменів. Він оснащений модулем лазерного зондування ToF. Завдяки цьому та штучному інтелекту, новинка може запропонувати такі функції, як автоматична корекція зображення (працює в межах кута 15 °), регулювання зміщення та автофокусування.

Redmi Projector Lite можна використовувати для бічної, похилої та піднесеної проекції. У пристрої передбачені порти HDMI (ARC), USB 2.0, DC IN та 3.5 мм. Налаштування новинки здійснюється через програму MiJia. Redmi Projector Lite вже доступний для покупки у Китаї за ціною $96.