Xiaomi Smart Band 9 теперь продается по всему миру за $45

Xiaomi выпустила фитнес-трекер Smart Band 9, который теперь доступен для покупки по всему миру. Устройство, представленное ранее в Китае в июле, поступило на международный рынок по цене 39,99 евро (около 44,67 доллара США). Трекер обладает множеством функций для поддержания здоровья и физической активности.

Xiaomi Smart Band 9 оснащён 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с максимальной яркостью 1200 нит и поддержкой автоматической регулировки яркости. Устройство способно работать до 9 дней при активном использовании экрана и до 21 дня в обычном режиме. Трекер поддерживает более 150 спортивных режимов и оборудован точными датчиками для мониторинга уровня кислорода в крови (SpO2), пульса, стресса, а также отслеживания менструального цикла.

Кроме того, Smart Band 9 следит за качеством сна, хотя не способен обнаруживать апноэ. Устройство имеет водонепроницаемость 5 ATM, что позволяет его использовать в воде. Покупателям предлагаются различные ремешки и более 200 вариантов циферблатов.

В Украине Xiaomi Smart Band 9 доступен в цветах Midnight Black, Arctic Blue, Titan Gray, Mystic Rose и Glacier Silver по цене 1699 грн.