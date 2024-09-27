Xiaomi Smart Band 9 тепер продається по всьому світу за $4527.09.24
Xiaomi випустила фітнес-трекер Smart Band 9, який тепер доступний для покупки по всьому світу. Пристрій, представлений раніше в Китаї в липні, надійшов на міжнародний ринок за ціною 39,99 євро (близько $44,67). Трекер має безліч функцій для підтримки здоров’я та фізичної активності.
Xiaomi Smart Band 9 оснащений 1,62-дюймовим AMOLED-дисплеєм з максимальною яскравістю 1200 ніт та підтримкою автоматичного регулювання яскравості. Пристрій здатний працювати до 9 днів при активному використанні екрана та до 21 дня у звичайному режимі. Трекер підтримує понад 150 спортивних режимів та обладнаний точними датчиками для моніторингу рівня кисню в крові (SpO2), пульсу, стресу, а також відстеження менструального циклу.
Крім того, Smart Band 9 стежить за якістю сну, хоча не здатний виявляти апное. Пристрій має водонепроникність 5 ATM, що дозволяє використовувати його у воді. Покупцям пропонуються різні ремінці та понад 200 варіантів циферблатів.
В Україні Xiaomi Smart Band 9 доступний у кольорах Midnight Black, Arctic Blue, Titan Gray, Mystic Rose та Glacier Silver за ціною 1699 грн.
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