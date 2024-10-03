Xiaomi представила новые поколения своих TWS-наушников03.10.24
Xiaomi представила новую модель беспроводных наушников — Redmi Buds 6, стоимостью около 28 долларов. Наушники оснащены активным шумоподавлением (ANC) и поддерживают технологию HyperOS Connect для быстрого соединения с устройствами Xiaomi. Они доступны в трех цветах и оснащены двойными драйверами: 12,4-мм титановым и 5,5-мм микропьезоэлектрическим, что гарантирует высокое качество звука.
Redmi Buds 6 способны снижать фоновый шум до 49 дБ. Время автономной работы составляет до 10 часов на одном заряде, хотя этот показатель, вероятно, достигается при отключенном шумоподавлении. Поддерживаются четыре режима эквалайзера и Bluetooth 5.4, однако наушники работают только с кодеками AAC и SBC.
Пока Xiaomi не анонсировала глобальный релиз Redmi Buds 6, но, учитывая предыдущие модели, можно ожидать их появление на международном рынке.
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