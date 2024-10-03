Xiaomi представила новые поколения своих TWS-наушников

Xiaomi представила новую модель беспроводных наушников — Redmi Buds 6, стоимостью около 28 долларов. Наушники оснащены активным шумоподавлением (ANC) и поддерживают технологию HyperOS Connect для быстрого соединения с устройствами Xiaomi. Они доступны в трех цветах и оснащены двойными драйверами: 12,4-мм титановым и 5,5-мм микропьезоэлектрическим, что гарантирует высокое качество звука.

Redmi Buds 6 способны снижать фоновый шум до 49 дБ. Время автономной работы составляет до 10 часов на одном заряде, хотя этот показатель, вероятно, достигается при отключенном шумоподавлении. Поддерживаются четыре режима эквалайзера и Bluetooth 5.4, однако наушники работают только с кодеками AAC и SBC.

Пока Xiaomi не анонсировала глобальный релиз Redmi Buds 6, но, учитывая предыдущие модели, можно ожидать их появление на международном рынке.

Xiaomi выпустила новую модель беспроводных наушников Buds 5, которые уже доступны на мировом рынке. Эти наушники имеют полувкладышный дизайн, напоминающий Apple AirPods 4, что обеспечивает удобную и комфортную посадку. Одной из ключевых особенностей Buds 5 является поддержка технологии Snapdragon Sound, которая позволяет воспроизводить аудио в формате Qualcomm aptX Lossless с высокой скоростью передачи до 1,2 Мбит/с, что превосходит показатели Sony LDAC. Наушники оснащены активным шумоподавлением и имеют три микрофона с функциями искусственного интеллекта для улучшения качества звонков. Время автономной работы составляет до 6,5 часов на одном заряде, а в сочетании с зарядным футляром — до 39 часов. Дополнительные особенности включают совместимость с приложением Xiaomi Earbuds для настройки звука, защиту от воды и пыли по стандарту IP54, сенсорное управление, а также поддержку 3D-аудио с динамическим отслеживанием положения головы, что обеспечивает погружение в звук.