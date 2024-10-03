Xiaomi представила нові покоління своїх TWS-навушників

Xiaomi представила нову модель бездротових навушників — Redmi Buds 6 вартістю близько 28 доларів. Навушники оснащені активним шумозаглушенням (ANC) і підтримують технологію HyperOS Connect для швидкого з’єднання з пристроями Xiaomi. Вони доступні в трьох кольорах і оснащені подвійними драйверами: 12,4-мм титановим та 5,5-мм мікроп’єзоелектричним, що гарантує високу якість звуку.

Redmi Buds 6 здатні знижувати шум фону до 49 дБ. Час автономної роботи становить до 10 годин на одному заряді, хоча цей показник, ймовірно, досягається при відключеному шумоподавлення. Підтримуються чотири режими еквалайзера та Bluetooth 5.4, проте навушники працюють лише з кодеками AAC та SBC.

Поки Xiaomi не анонсувала глобальний реліз Redmi Buds 6, але, враховуючи попередні моделі, очікується їхня поява на міжнародному ринку.

Xiaomi випустила нову модель бездротових навушників Buds 5, які вже доступні на світовому ринку. Ці навушники мають напіввкладишний дизайн, що нагадує Apple AirPods 4, що забезпечує зручну та комфортну посадку. Однією з ключових особливостей Buds 5 є підтримка технології Snapdragon Sound, яка дозволяє відтворювати аудіо у форматі Qualcomm aptX Lossless із високою швидкістю передачі до 1,2 Мбіт/с, що перевершує показники Sony LDAC. Навушники оснащені активним шумоподавленням і мають три мікрофони з функціями штучного інтелекту для покращення якості дзвінків. Час автономної роботи становить до 6,5 годин на одному заряді, а в поєднанні із зарядним футляром – до 39 годин. Додаткові особливості включають сумісність з Xiaomi Earbuds для налаштування звуку, захист від води та пилу за стандартом IP54, сенсорне керування, а також підтримку 3D-аудіо з динамічним відстеженням положення голови, що забезпечує занурення в звук.