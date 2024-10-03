Xiaomi представила нові покоління своїх TWS-навушників03.10.24
Xiaomi представила нову модель бездротових навушників — Redmi Buds 6 вартістю близько 28 доларів. Навушники оснащені активним шумозаглушенням (ANC) і підтримують технологію HyperOS Connect для швидкого з’єднання з пристроями Xiaomi. Вони доступні в трьох кольорах і оснащені подвійними драйверами: 12,4-мм титановим та 5,5-мм мікроп’єзоелектричним, що гарантує високу якість звуку.
Redmi Buds 6 здатні знижувати шум фону до 49 дБ. Час автономної роботи становить до 10 годин на одному заряді, хоча цей показник, ймовірно, досягається при відключеному шумоподавлення. Підтримуються чотири режими еквалайзера та Bluetooth 5.4, проте навушники працюють лише з кодеками AAC та SBC.
Поки Xiaomi не анонсувала глобальний реліз Redmi Buds 6, але, враховуючи попередні моделі, очікується їхня поява на міжнародному ринку.
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