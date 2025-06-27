Xiaomi Mi Band 10 впервые получил керамическую версию корпуса

В рамках масштабного мероприятия Xiaomi People, Cars and Home Ecosystem компания официально представила новое поколение своего популярного фитнес-браслета — Mi Band 10.

Юбилейная модель получила лишь незначительные обновления по сравнению с предыдущей версией. Устройство сохраняет фирменный форм-фактор в виде овальной капсулы, однако дисплей стал чуть больше — 1,72 дюйма против 1,62 у Mi Band 9. Разрешение составляет 520×212 пикселей, пиковая яркость достигает 1500 нит.

Как и раньше, браслет предлагает функции мониторинга сердечного ритма, уровня кислорода в крови, сна, стресса и женского здоровья, а также поддержку более 150 спортивных режимов. Устройство работает на HyperOS 2 и оснащено аккумулятором ёмкостью 233 мАч, которого, по данным производителя, достаточно на 21 день автономной работы. Поддерживается Bluetooth 5.4, а также водозащита по стандарту 5 АТМ. Использование возможо даже с мокрыми руками.

Xiaomi Mi Band 10, или Smart Band в варианте международном, поступит в продажу в различных цветовых вариантах, включая версии с керамическим корпусом и шелковым ремешком. Базовая версия обойдётся в $38, тогда как вариант в керамике будет стоить $53. Глобальный старт продаж намечен на 30 июня 2025 года.