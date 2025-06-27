Xiaomi Mi Band 10 вперше отримав керамічну версію корпусу27.06.25
У рамках масштабного заходу Xiaomi People, Cars and Home Ecosystem компанія офіційно представила нове покоління свого популярного фітнес-браслету Mi Band 10.
Ювілейна модель отримала лише незначні оновлення, порівняно з попередньою версією. Пристрій зберігає фірмовий форм-фактор у вигляді овальної капсули, проте дисплей став трохи більше – 1,72 дюйми проти 1,62 у Mi Band 9. Роздільна здатність становить 520×212 пікселів, пікова яскравість досягає 1500 нит.
Як і раніше, браслет пропонує функції моніторингу серцевого ритму, рівня кисню в крові, сну, стресу та жіночого здоров’я, а також підтримку понад 150 спортивних режимів. Пристрій працює на HyperOS 2 і оснащений акумулятором ємністю 233 мАг, якого, за даними виробника, достатньо на 21 день автономної роботи. Підтримується Bluetooth 5.4, а також водозахист за стандартом 5 АТМ. Використання можливе навіть із мокрими руками.
Xiaomi Mi Band 10, або Smart Band у міжнародному варіанті, надійде у продаж у різних колірних варіантах, включаючи версії з керамічним корпусом і шовковим ремінцем. Базова версія обійдеться в $38, тоді як варіант у кераміці коштуватиме $53. Глобальний старт продажів заплановано на 30 червня 2025 року.
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