 

Xiaomi G34WQi 2026 — новый игровой 34-дюймовый монитор 180 Гц

06.02.26

Xiaomi G34WQi 2026

 

Xiaomi начала международные продажи игрового монитора G34WQi 2026. Модель оснащена 34-дюймовой панелью WQHD с разрешением 3440 × 1440 пикселей и соотношением сторон 21:9. Радиус изгиба составляет 1500R. Экран обеспечивает примерно на 30 процентов больше пространства по сравнению со стандартными дисплеями формата 16:9.

 

Характеристики дисплея

 

Монитор поддерживает частоту обновления 180 Гц и время отклика 1 миллисекунда (GTG). Есть поддержка технологии FreeSync Premium. Заявленная яркость достигает 400 нит, а контрастность составляет 3500:1. Дисплей соответствует стандарту HDR400 и охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB.

 

Глубина цвета составляет 10 бит, количество отображаемых цветов — 1,07 миллиарда. Цветовая точность заявлена на уровне Delta E менее 2.

 

Модель сертифицирована TÜV Rheinland по низкому уровню синего света и поддерживает технологию DC-dimming.

 

Интерфейсы и эргономика

 

Подставка позволяет регулировать высоту, угол наклона и поворот. Предусмотрена поддержка крепления VESA 100 × 100 мм. Вес монитора вместе с подставкой составляет 6,5 кг.

 

Среди интерфейсов доступны два порта DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, аудиовыход и разъём питания DC IN. Потребление энергии составляет 65 Вт (24 В, 2,71 А). Углы обзора — 178° по горизонтали и вертикали.

 

Размеры устройства вместе с подставкой составляют 811,3 × 277,3 × 521,5 мм.


