Xiaomi G34WQi 2026 – новий ігровий 34-дюймовий монітор 180 Гц

Xiaomi розпочала міжнародний продаж ігрового монітора G34WQi 2026. Модель оснащена 34-дюймовою панеллю WQHD з роздільною здатністю 3440 × 1440 пікселів і співвідношенням сторін 21:9. Радіус вигину становить 1500R. Екран забезпечує приблизно на 30 відсотків більше простору, ніж стандартні дисплеї формату 16:9.

Характеристики дисплея

Монітор підтримує частоту оновлення 180 Гц та час відгуку 1 мілісекунду (GTG). Є підтримка технології FreeSync Premium. Заявлена ​​яскравість досягає 400 нит, а контрастність становить 3500:1. Дисплей відповідає стандарту HDR400 та охоплює 95% колірного простору DCI-P3 та 100% sRGB.

Глибина кольору становить 10 біт, кількість квітів, що відображаються – 1,07 мільярда. Колірна точність заявлена ​​лише на рівні Delta E менше 2.

Модель сертифікована TÜV Rheinland за низьким рівнем синього світла та підтримує технологію DC-dimming.

Інтерфейси та ергономіка

Підставка дозволяє регулювати висоту, кут нахилу та поворот. Передбачено підтримку кріплення VESA 100 × 100 мм. Вага монітора разом із підставкою становить 6,5 кг.

Серед інтерфейсів доступні два порти DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, аудіовиход та роз’єм живлення DC IN. Споживання енергії становить 65 Вт (24, 2,71 А). Кути огляду – 178 ° по горизонталі та вертикалі.

Розміри пристрою разом із підставкою становлять 811,3×277,3×521,5 мм.