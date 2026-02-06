Xiaomi G34WQi 2026 – новий ігровий 34-дюймовий монітор 180 Гц  

Xiaomi G34WQi 2026 – новий ігровий 34-дюймовий монітор 180 Гц06.02.26
Xiaomi розпочала міжнародний продаж ігрового монітора G34WQi 2026. Модель оснащена 34-дюймовою панеллю WQHD з роздільною здатністю 3440 × 1440 пікселів і співвідношенням сторін 21:9. Радіус вигину становить 1500R. Екран забезпечує приблизно на 30 відсотків більше простору, ніж стандартні дисплеї формату 16:9.
Характеристики дисплея
Монітор підтримує частоту оновлення 180 Гц та час відгуку 1 мілісекунду (GTG). Є підтримка технології FreeSync Premium. Заявлена яскравість досягає 400 нит, а контрастність становить 3500:1. Дисплей відповідає стандарту HDR400 та охоплює 95% колірного простору DCI-P3 та 100% sRGB.
Глибина кольору становить 10 біт, кількість квітів, що відображаються – 1,07 мільярда. Колірна точність заявлена лише на рівні Delta E менше 2.
Модель сертифікована TÜV Rheinland за низьким рівнем синього світла та підтримує технологію DC-dimming.
Інтерфейси та ергономіка
Підставка дозволяє регулювати висоту, кут нахилу та поворот. Передбачено підтримку кріплення VESA 100 × 100 мм. Вага монітора разом із підставкою становить 6,5 кг.
Серед інтерфейсів доступні два порти DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, аудіовиход та роз’єм живлення DC IN. Споживання енергії становить 65 Вт (24, 2,71 А). Кути огляду – 178 ° по горизонталі та вертикалі.
Розміри пристрою разом із підставкою становлять 811,3×277,3×521,5 мм.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий «середнячок»
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Xiaomi G34WQi 2026 – новий ігровий 34-дюймовий монітор 180 Гц Xiaomi монiтор
Xiaomi G34WQi 2026 оснащений 34-дюймовою панеллю WQHD з роздільною здатністю 3440 × 1440 пікселів та співвідношенням сторін 21:9. Радіус вигину становить 1500R
Ноутбук Acer Shadow Knight Neo 16 оснащений Intel Core i7-14650HX та графікою Nvidia RTX 5060 Acer Intel ноутбук
Acer випустила Shadow Knight Neo 16 високопродуктивний, але при цьому відносно недорогий ігровий ноутбук, який став однією з перших моделей середнього сегмента на GPU покоління RTX 50.
Xiaomi G34WQi 2026 – новий ігровий 34-дюймовий монітор 180 Гц
Ноутбук Acer Shadow Knight Neo 16 оснащений Intel Core i7-14650HX та графікою Nvidia RTX 5060
Asus ROG Kithara – ігрові навушники з Hi-Fi
Продаж Grand Theft Auto 5 перевищив 225 млн
Ноутбук Dell у світі дедлайнів: чому автономність важлива
Усі дрони в Україні потрібно буде реєструвати
Microsoft знову переробила меню Пуск у Windows 11
Для отримання Дія.Підпису потрібен буде паспорт із NFC чіпом
Вже на початку 2026 року. Ціни на ОЗУ підвищаться вдвічі, а SSD подорожчають на 60%
Види картриджів: лазерні та струменеві — у чому різниця
Представлені смартфони Realme 16 5G та Realme 16 Pro 5G – захист IP69K, великі акумулятори та 200 Мп-камери
Ноутбуки Lenovo Legion 5i Gen 11 оснащуються процесорами Intel Panther Lake-H, RTX 5000 та OLED дисплеями
Нова пошта допоможе довезти валізи до вокзалу