Xiaomi Bone Conduction Headphones 2 — водонепроницаемые наушники с костной проводимостью24.07.25
Xiaomi выпустила новую модель наушников Bone Conduction Headphones 2, разработанную с прицелом на использование под водой. Об этом сообщает NotebookCheck со ссылкой на компанию.
Устройство использует технологию костной проводимости, при которой звук передаётся через кости черепа напрямую во внутреннее ухо, минуя традиционные динамики. Такая конструкція позволяет добиться водонепроницаемости по стандарту IP68 — модель пригодна для плавания и выдерживает погружение на глубину до 5 метров в течение 2 часов.
Наушники оснащены встроенной памятью объемом 32 ГБ, что позволяет хранить музыкальные файлы и использовать устройство автономно, без подключения к смартфону.
Аккумулятор емкостью 165 мА·ч обеспечивает до 12 часов автономной работы. Устройство предназначено не только для подводного плавания, но и для повседневного использования в условиях, где требуется свободный слуховой канал (например, при занятиях спортом на улице).
Xiaomi Bone Conduction Headphones 2 уже доступны в Китае в черном и белом цветах. Ориентировочная цена — $97. Сведения о международном запуске пока не сообщаются.
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