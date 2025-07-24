Xiaomi Bone Conduction Headphones 2 – водонепроникні навушники з кістковою провідністю

Xiaomi випустила нову модель навушників Bone Conduction Headphones 2, розроблену із прицілом на використання під водою. Про це повідомляє NotebookCheck із посиланням на компанію.

Пристрій використовує технологію кісткової провідності, коли звук передається через кістки черепа безпосередньо у внутрішнє вухо, минаючи традиційні динаміки. Така конструкція дозволяє досягти водонепроникності за стандартом IP68 – модель придатна для плавання та витримує занурення на глибину до 5 метрів протягом 2 годин.

Навушники оснащені вбудованою пам’яттю об’ємом 32 ГБ, що дозволяє зберігати музичні файли та використовувати пристрій автономно без підключення до смартфону.

Акумулятор ємністю 165 мА год забезпечує до 12 годин автономної роботи. Пристрій призначений не тільки для підводного плавання, але і для повсякденного використання в умовах, де потрібний вільний слуховий канал (наприклад, заняття спортом на вулиці).

Xiaomi Bone Conduction Headphones 2 вже доступні в Китаї у чорному та білому кольорах. Орієнтовна ціна – $97. Відомості про міжнародний запуск поки що не повідомляються.