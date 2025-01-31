Войти в Монобанк теперь можно через Apple ID31.01.25
Команда Monobank представила очередное обновление фирменного приложения, добавив новую функцию авторизации. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Теперь пользователи могут входить в приложение не только с помощью мобильного номера, но и через Apple ID. Опция доступна при авторизации в аккаунте, а также в разделе настроек.
Нововведение уже реализовано в последней версии приложения и доступно владельцам iPhone.
Ранее в Монобанке объявили о выпуске обновленного дизайна для банковского приложения.
В новой версии главный экран приложения будет содержать карту, информацию о состоянии счета и последние транзакции, презентованные в обновленном стиле. Многие действия стали более доступными благодаря введению свайпов и небольшой 3D-анимации. Теперь, например, можно переключаться между картами, не открывая отдельное меню, как это было раньше, или просматривать выписку для всех карт в одном месте.
Для доступа к обновленному приложению клиентам необходимо нажать соответствующую кнопку в разделе «Еще». Там же будет доступна опция возврата к предыдущему дизайну.
После этого все последующие запуски приложения будут происходить в новом стиле. На этот раз компания решила не привлекать сторонних дизайнеров, а разработала новый дизайн внутренней командой в течение четырех месяцев.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Компания Ugreen выпустила новую мышку для офисных задач. Любопытно, что ее дизайн сразу отсылает нас к одной из классических моделей более высокого ценового диапазона. Заметно более высокого. Посмотрим, удастся ли сэкономить, не слишком потеряв в удобстве работы.
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Войти в Монобанк теперь можно через Apple ID iPhone банк события в Украине
Команда Monobank представила очередное обновление фирменного приложения, добавив новую функцию авторизации. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Скачать сезон сериала в Netflix на iOS теперь можно нажатием одной кнопки Netflix сервис
Новая кнопка «Season Download» появилась в приложении Netflix на странице сериала рядом с кнопкой «Поделиться».
Войти в Монобанк теперь можно через Apple ID
Mazda впервые за 28 лет сменит логотип
OpenAI разработала ИИ-помощника для управления компьютером и автоматизации браузера
Signal начнет синхронизировать историю сообщений между устройствами
Новые планшеты Lenovo Yoga Tab Plus и Legion Tab Gen 3 начали продаваться в Украине
Опубликованы системные требования игры Assassin’s Creed Shadows
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 оснастили сенсорным дисплеем и процессором Intel Core i7
Facebook начала банить пользователей за упоминание ОС Linux
Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok