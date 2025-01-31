Войти в Монобанк теперь можно через Apple ID

Команда Monobank представила очередное обновление фирменного приложения, добавив новую функцию авторизации. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Теперь пользователи могут входить в приложение не только с помощью мобильного номера, но и через Apple ID. Опция доступна при авторизации в аккаунте, а также в разделе настроек.

Нововведение уже реализовано в последней версии приложения и доступно владельцам iPhone.

Ранее в Монобанке объявили о выпуске обновленного дизайна для банковского приложения.

В новой версии главный экран приложения будет содержать карту, информацию о состоянии счета и последние транзакции, презентованные в обновленном стиле. Многие действия стали более доступными благодаря введению свайпов и небольшой 3D-анимации. Теперь, например, можно переключаться между картами, не открывая отдельное меню, как это было раньше, или просматривать выписку для всех карт в одном месте.

Для доступа к обновленному приложению клиентам необходимо нажать соответствующую кнопку в разделе «Еще». Там же будет доступна опция возврата к предыдущему дизайну.

После этого все последующие запуски приложения будут происходить в новом стиле. На этот раз компания решила не привлекать сторонних дизайнеров, а разработала новый дизайн внутренней командой в течение четырех месяцев.