Увійти до Монобанку тепер можна через Apple ID

Команда Monobank представила чергове оновлення фірмової програми, додавши нову функцію авторизації. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Тепер користувачі можуть входити до програми не тільки за допомогою мобільного номера, а й через Apple ID. Опція доступна при авторизації в обліковому записі, а також у розділі налаштувань.

Нововведення вже реалізовано в останній версії програми та доступне власникам iPhone.

Раніше в Монобанку оголосили про випуск оновленого дизайну для банківської програми.

У новій версії головний екран програми міститиме картку, інформацію про стан рахунку та останні транзакції, представлені в оновленому стилі. Багато дій стали доступнішими завдяки введенню свайпів та невеликій 3D-анімації. Тепер, наприклад, можна перемикатися між картами, не відкриваючи окреме меню, як це було раніше, або переглядати виписку для всіх карток в одному місці.

Для доступу до оновленої програми клієнтам необхідно натиснути відповідну кнопку в розділі «Ще». Там буде доступна опція повернення до попереднього дизайну.

Після цього всі наступні запуски програми відбуватимуться у новому стилі. На цей раз компанія вирішила не залучати сторонніх дизайнерів, а розробила новий дизайн внутрішньою командою протягом чотирьох місяців.