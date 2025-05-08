Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 начнут продаваться с 19 мая

Nvidia подтвердила запуск новых видеокарт серии RTX 5060 для настольных компьютеров и ноутбуков. Официальный анонс состоится 19 мая в 9:00 по тихоокеанскому времени (19:00 по Киеву).

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti появится в двух модификациях, различающихся объёмом видеопамяти: 8 и 16 гигабайт. Младшая RTX 5060, в свою очередь, предложена только с 8 гигабайтами памяти.

RTX 5060 Ti оснащена 4608 ядрами CUDA и использует память стандарта GDDR7 с пропускной способностью до 28 Гбит/с. Ширина шины составляет 128 бит, а общая пропускная способность памяти — 448 ГБ/с. Энергопотребление видеокарты заявлено на уровне 180 ватт.

Nvidia RTX 5060 получила 3840 CUDA-ядер и аналогичную 8-гигабайтную GDDR7-память. Характеристики по шине и пропускной способности соответствуют старшей модели, а показатель энергопотребления составляет 150 ватт.

Обе видеокарты поддерживают трассировку лучей, а также технологию DLSS 4, которая теперь включает функцию Multi Frame Generation. Последняя позволяет системе создавать до трёх дополнительных кадров на каждый отрисованный, что, по заявлению разработчиков, может повысить итоговую частоту кадров до восьми раз по сравнению с классическим методом рендеринга.

В то же время, Nvidia подтвердила, что в тот же день стартуют продажи ноутбуков с мобильной версией RTX 5060. Она имеет 3328 ядер CUDA и те же 8 ГБ памяти.

Nvidia RTX 5060 позиционируется как доступное решение для геймеров и будет соревноваться с Intel Battlemage B580 и B570, имеющими 12 и 10 ГБ памяти соответственно. Видеокарта AMD RX 9060 XT пока официально не представлена, однако ее анонс ожидается на выставке Computex 2025 года.