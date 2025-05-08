Відеокарти Nvidia GeForce RTX 5060 почнуть продаватися з 19 травня

Nvidia підтвердила запуск нових відеокарт серії RTX 5060 для настільних комп’ютерів та ноутбуків. Офіційний анонс відбудеться 19 травня о 9:00 за тихоокеанським часом (19:00 за Києвом).

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti з’явиться у двох модифікаціях, що відрізняються об’ємом відеопам’яті: 8 та 16 гігабайт. Молодша RTX 5060, у свою чергу, запропонована лише з 8 гігабайтами пам’яті.

RTX 5060 Ti оснащена 4608 ядрами CUDA та використовує пам’ять стандарту GDDR7 з пропускною здатністю до 28 Гбіт/с. Ширина шини становить 128 біт, а загальна пропускна спроможність пам’яті – 448 ГБ/с. Енергоспоживання відеокарти заявлено на рівні 180 Вт.

Nvidia RTX 5060 отримала 3840 CUDA-ядер та аналогічну 8-гігабайтну GDDR7-пам’ять. Характеристики по шині та пропускній спроможності відповідають старшій моделі, а показник енергоспоживання становить 150 Вт.

Обидві відеокарти підтримують трасування променів, а також технологію DLSS 4, яка включає функцію Multi Frame Generation. Остання дозволяє системі створювати до трьох додаткових кадрів на кожен відмальований, що, за заявою розробників, може підвищити підсумкову частоту кадрів до восьми разів, порівняно з класичним методом рендерингу.

У той же час, Nvidia підтвердила, що в той же день стартує продаж ноутбуків з мобільною версією RTX 5060. Вона має 3328 ядер CUDA і ті ж 8 ГБ пам’яті.

Nvidia RTX 5060 позиціонується як доступне рішення для геймерів і змагатиметься з Intel Battlemage B580 та B570, що мають 12 та 10 ГБ пам’яті відповідно. Відеокарта AMD RX 9060 XT поки що офіційно не представлена, проте її анонс очікується на виставці Computex 2025 року.