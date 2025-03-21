Видеокарты Acer Radeon RX 9070 (XT) выпускаются в модификациях Nitro и Predator BiFrost

Компания Acer официально анонсировала собственные версии видеокарт Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT, основанные на графических процессорах AMD RDNA 4-го поколения. Новинки поступят в продажу в модификациях Predator BiFrost и Nitro.

Графические адаптеры Acer получили систему охлаждения с тремя фирменными вентиляторами FrostBlade 4.0, а их конструкция занимает 2,5 слота. Для питания предусмотрены два или три 8-контактных разъема. Видеовыходы включают три порта DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1.

Частотная формула для Radeon RX 9070 в версии Predator BiFrost составляет 2210/2700 МГц (Game/Boost Clock), а для Radeon RX 9070 XT – 2570/3100 МГц. Линейка Nitro будет предлагаться как в стандартной версии, так и с заводским разгоном, где показатели соответствуют модификациям Predator BiFrost.

В Европе видеокарты появятся в продаже в следующем месяце. Модель Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC оценена в 849 евро, Predator BiFrost Radeon RX 9070 OC обойдется в 769 евро. Версии Nitro Radeon RX 9070 XT OC и Nitro Radeon RX 9070 OC будут доступны по цене 799 и 719 евро соответственно. Сроки появления новинок в Украине станут известны позже.