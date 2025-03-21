Відеокарти Acer Radeon RX 9070 (XT) випускаються в модифікаціях Nitro та Predator BiFrost21.03.25
Компанія Acer офіційно анонсувала власні версії відеокарт Radeon RX 9070 та Radeon RX 9070 XT, засновані на графічних процесорах AMD RDNA 4-го покоління. Новинки надійдуть у продаж у модифікаціях Predator BiFrost та Nitro.
Графічні адаптери Acer отримали систему охолодження з трьома фірмовими вентиляторами FrostBlade 4.0, які конструкція займає 2,5 слота. Для живлення передбачено два або три 8-контактні роз’єми. Відеовиходи включають три порти DisplayPort 2.1 та один HDMI 2.1.
Частотна формула Radeon RX 9070 у версії Predator BiFrost становить 2210/2700 МГц (Game/Boost Clock), а Radeon RX 9070 XT – 2570/3100 МГц. Лінійка Nitro пропонуватиметься як у стандартній версії, так і із заводським розгоном, де показники відповідають модифікаціям Predator BiFrost.
У Європі відеокарти з’являться у продажу наступного місяця. Модель Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC оцінена в 849 євро, Predator BiFrost Radeon RX 9070 OC коштуватиме 769 євро. Версії Nitro Radeon RX 9070 XT OC та Nitro Radeon RX 9070 OC будуть доступні за ціною 799 та 719 євро відповідно. Терміни появи новинок в Україні стануть відомими пізніше.
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