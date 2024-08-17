В Украине полностью запретили все российское программное обеспечение

Кабинет Министров Украины представил законопроект, предусматривающий запрет на использование программного обеспечения и доступ к электронным ресурсам, связанным со странами-агрессорами. Этот документ, разработанный Госспецсвязи по поручению Совета национальной безопасности и обороны, направлен на расширение санкционного законодательства в отношении цифровых продуктов, созданных российскими компаниями или представителями стран, причастных к деятельности государств-агрессоров или террористических организаций.

Законопроект запрещает юридическим лицам распространять и использовать программное обеспечение, созданное лицами или компаниями из стран, находящихся под санкциями. Он также вводит ограничения на программы, разработанные компаниями, доля которых принадлежит таким государствам или которые контролируются лицами, причастными к террористической деятельности. Кроме того, законопроект ограничивает доступ к электронным информационным ресурсам, таким как веб-сайты и коммуникационные сети, если они принадлежат или контролируются лицами или организациями, подпадающими под санкции.

Принятие этого закона направлено на усиление киберзащиты информационно-коммуникационных систем Украины в условиях существующих и потенциальных угроз национальной безопасности, в контексте военной агрессии со стороны рф.

Ранее также стало известно о том что сервисные центры МВД начали выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, оснащённые дополнительной защитой от подделок. В соответствии с постановлением Кабмина №1358, в обновлённых документах появились новые элементы защиты, среди которых QR-код в правом нижнем углу и маркировочный элемент, состоящий из трёх букв и шести цифр.

QR-код на новых удостоверениях и свидетельствах ссылается на электронный сервис, размещённый на официальном веб-сайте Главного сервисного центра МВД. Это позволяет проверить информацию, внесённую в документ, и подтвердить его подлинность.

Старые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации останутся действительными до окончания срока их действия. При желании владельцы могут заменить их на новые раньше установленного срока. В Украине за использование поддельных водительских удостоверений предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов, ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до двух лет, в соответствии с частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.