В Україні повністю заборонили все російське програмне забезпечення17.08.24
Кабінет Міністрів України представив законопроект, який передбачає заборону використання програмного забезпечення та доступ до електронних ресурсів, пов’язаних з країнами-агресорами. Цей документ, розроблений Держспецзв’язку за дорученням Ради національної безпеки та оборони, спрямований на розширення санкційного законодавства щодо цифрових продуктів, створених російськими компаніями чи представниками країн, причетних до діяльності держав-агресорів чи терористичних організацій.
Законопроект забороняє юридичним особам розповсюджувати та використовувати програмне забезпечення, створене особами або компаніями з країн, які перебувають під санкціями. Він також запроваджує обмеження на програми, розроблені компаніями, частка яких належить таким державам або які контролюються особами, причетними до терористичної діяльності. Крім того, законопроект обмежує доступ до електронних інформаційних ресурсів, таких як веб-сайти та комунікаційні мережі, якщо вони належать або контролюються особами чи організаціями, які підпадають під санкції.
Ухвалення цього закону спрямоване на посилення кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем України в умовах існуючих та потенційних загроз національній безпеці, у контексті військової агресії з боку Росії.
Раніше також стало відомо про те, що сервісні центри МВС почали видавати нові посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, оснащені додатковим захистом від підробок. Відповідно до постанови Кабміну №1358, в оновлених документах з’явилися нові елементи захисту, серед яких QR-код у правому нижньому кутку та маркувальний елемент, що складається з трьох літер та шести цифр.
QR-код на нових посвідченнях та свідоцтвах посилається на електронний сервіс, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС. Це дозволяє перевірити інформацію, внесену до документа, та підтвердити його дійсність.
Старі посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію залишаться дійсними до закінчення терміну їх дії. За бажанням власники можуть замінити їх на нові раніше за встановлений термін. В Україні за використання підроблених посвідчень водія передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років, відповідно до частини 4 статті 358 Кримінального кодексу України.
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