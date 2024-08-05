Водительские удостоверения в Украине защитят QR-кодом от подделывания05.08.24
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Статьи & тесты
05.08.24
Обзор мышки Logitech G309 и клавиатуры Logitech G515 TKL: по-взрослому
350
Игровая мышь Logitech G309 и клавиатура Logitech G515 TKL вышли совсем недавно. Каждая интересна по-своему и имеет интересные дополнительные настройки. Разберемся что устройства могут предложить
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
22.07.24 | 06.04
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
19.07.24 | 05.19
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
17.07.24 | 19.14
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
15.07.24 | 05.16
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
10.07.24 | 16.01
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
08.07.24 | 05.01
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
01.07.24 | 22.50
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
24.06.24 | 05.10
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
17.06.24 | 05.55
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
14.06.24 | 05.03
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
10.06.24 | 06.10
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Новости
05.08.24 | 16.08
Водительские удостоверения в Украине защитят QR-кодом от подделыванияавтомобиль закон события в Украине
Сервисные центры МВД начали выдавать в Украине новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, оснащённые дополнительной защитой от подделок
05.08.24 | 14.10
Изогнутый игровой монитор Acer Predator X32 X3 QD-OLED с 4K-экраном частотой 240 Гц оценили в $12004K Acer монитор
Монитор Acer Predator X32 X3 QD-OLED, оснащён 31.5-дюймовым дисплеем с QD-OLED-матрицей. Устройство поддерживает технологию HDR10 и сертифицировано по стандарту VESA DisplayHDR True Black 400
05.08.24 | 14.10
Изогнутый игровой монитор Acer Predator X32 X3 QD-OLED с 4K-экраном частотой 240 Гц оценили в $1200
05.08.24 | 12.06
Представлены смартфоны realme 13 Pro и 13 Pro+: модули камер Sony, экраны 120 Гц, процессоры Qualcomm
05.08.24 | 07.55
WiFi 7 — преимущества и возможности нового стандарта
04.08.24 | 17.04
В Google Maps добавят VR-панорамы исторических мест 1900-х годов
04.08.24 | 14.30
Робот-стоматолог успешно провел операцию в 8 раз быстрее человека
04.08.24 | 10.56
ASUS Adol Book Air 14 — ноутбук со встроенным ароматизатором
03.08.24 | 17.40
Logitech разрабатывает «вечную» мышку которую не придется менять
03.08.24 | 13.26
Излучение HDMI позволяет хакерам красть информацию с экрана монитора
03.08.24 | 08.14
ChatGPT интегрировали в мозговые импланты Synchron
02.08.24 | 20.56
Игра Stalker 2: Heart of Chornobyl будет только для взрослых. Она получила возрастной рейтинг M (17+)
02.08.24 | 18.21