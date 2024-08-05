Сервисные центры МВД начали выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, оснащённые дополнительной защитой от подделок. В соответствии с постановлением Кабмина №1358, в обновлённых документах появились новые элементы защиты, среди которых QR-код в правом нижнем углу и маркировочный элемент, состоящий из трёх букв и шести цифр.

QR-код на новых удостоверениях и свидетельствах ссылается на электронный сервис, размещённый на официальном веб-сайте Главного сервисного центра МВД. Это позволяет проверить информацию, внесённую в документ, и подтвердить его подлинность.

Старые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации останутся действительными до окончания срока их действия. При желании владельцы могут заменить их на новые раньше установленного срока. В Украине за использование поддельных водительских удостоверений предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов, ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до двух лет, в соответствии с частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.