Сервісні центри МВС почали видавати нові посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, оснащені додатковим захистом від підробок. Відповідно до постанови Кабміну №1358, в оновлених документах з’явилися нові елементи захисту, серед яких QR-код у правому нижньому кутку та маркувальний елемент, що складається з трьох літер та шести цифр.

QR-код на нових посвідченнях та свідоцтвах посилається на електронний сервіс, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС. Це дозволяє перевірити інформацію, внесену до документа, та підтвердити його справжність.

Старі посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію залишаться дійсними до закінчення терміну їх дії. За бажанням власники можуть замінити їх на нові раніше встановленого терміну. В Україні за використання підроблених посвідчень водія передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років, відповідно до частини 4 статті 358 Кримінального кодексу України.