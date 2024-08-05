Посвідчення водія в Україні захистять QR-кодом від підроблення05.08.24
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Статті & тести
05.08.24
Огляд мишки Logitech G309 та клавіатури Logitech G515 TKL: по-дорослому
180
Ігрова миша Logitech G309 та клавіатура Logitech G515 TKL анонсували зовсім недавно. Кожна цікава по-своєму та має цікаві додаткові налаштування. Розберемося, що пристрої можуть запропонувати
29.07.24 | 04.59
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
22.07.24 | 06.04
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
19.07.24 | 05.19
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
17.07.24 | 19.24
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
15.07.24 | 05.16
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
10.07.24 | 16.01
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
08.07.24 | 05.01
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
01.07.24 | 22.56
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
24.06.24 | 05.10
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
17.06.24 | 06.09
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
14.06.24 | 05.20
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
10.06.24 | 06.23
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Новини
05.08.24 | 16.08
Посвідчення водія в Україні захистять QR-кодом від підробленняавтомобіль закон події в Україні
Сервісні центри МВС почали видавати в Україні нові посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, оснащені додатковим захистом від підробок
05.08.24 | 14.10
Вигнутий ігровий монітор Acer Predator X32 X3 QD-OLED із 4K-екраном частотою 240 Гц оцінили у $12004К Acer монiтор
Монітор Acer Predator X32 X3 QD-OLED оснащений 31.5-дюймовим дисплеєм з QD-OLED-матрицею. Пристрій підтримує технологію HDR10 та сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 400
05.08.24 | 16.08
Посвідчення водія в Україні захистять QR-кодом від підроблення
05.08.24 | 14.10
Вигнутий ігровий монітор Acer Predator X32 X3 QD-OLED із 4K-екраном частотою 240 Гц оцінили у $1200
05.08.24 | 12.55
Підроблений додаток Резерв+ збирає для росії особисті дані українців
05.08.24 | 12.06
Представлені смартфони realme 13 Pro та 13 Pro+: модулі камер Sony, екрани 120 Гц, процессори Qualcomm
05.08.24 | 07.55
WiFi 7 – переваги та можливості нового стандарту
04.08.24 | 17.04
У Google Maps додадуть VR-панорами історичних місць 1900-х років
04.08.24 | 14.30
Робот-стоматолог успішно провів операцію у 8 разів швидше за людину
04.08.24 | 10.56
ASUS Adol Book Air 14 – ноутбук із вбудованим ароматизатором
03.08.24 | 17.40
Logitech розробляє “вічну” мишку, яку не доведеться міняти
03.08.24 | 08.14
ChatGPT інтегрували в мозкові імпланти Synchron
02.08.24 | 20.56
Гра Stalker 2: Heart of Chornobyl буде лише для дорослих. Вона отримала віковий рейтинг M (17+)
02.08.24 | 18.21