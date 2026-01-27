В открытом доступе обнаружены 48 млн логинов и паролей от Gmail  

В открытом доступе обнаружены 48 млн логинов и паролей от Gmail27.01.26
Известный специалист в сфере информационной безопасности подтвердил, что в сеть попала база данных, содержащая 149 млн скомпрометированных учётных данных, включая информацию примерно о 48 млн аккаунтов Gmail.
Отмечается, что начало 2026 года оказалось не самым удачным с точки зрения безопасности паролей. Так, менеджер паролей LastPass выпустил предупреждение для миллионов пользователей после подтверждения атак; пользователи LinkedIn также находятся в напряжении, поскольку мошенники нацелились на пароли их аккаунтов; и теперь появилась резонансная новость о том, что в незащищённой базе данных в сети были обнаружены 149 млн скомпрометированных учётных данных.
Как была обнаружена утечка логинов и паролей Гмейл
Именно исследователь Джереми Фаулер обнаружил утечку базы данных и опубликовал отчёт со своими выводами. По его словам, база содержала в общей сложности 149 404 754 уникальных логина и пароля. При этом подчёркивается, что речь идёт не о новом взломе сервисов — с высокой вероятностью эта база сформирована из данных предыдущих утечек.
В свою очередь старший инженер по безопасности в Black Duck Борис Чипот сообщил, что база данных также содержала учётные данные для входа в государственные, банковские и стриминговые сервисы, что делает её крайне ценной целью для киберпреступников.
Специалист обратился за комментарием к своим контактам в Google и Gmail, и получил следующий ответ: «Мы постоянно отслеживаем подобную внешнюю активность и располагаем автоматизированными средствами защиты, которые блокируют аккаунты и принудительно сбрасывают пароли при обнаружении скомпрометированных учётных данных».
