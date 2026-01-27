У відкритому доступі виявлені 48 мільйонів логінів та паролів від Gmail  

У відкритому доступі виявлені 48 мільйонів логінів та паролів від Gmail27.01.26
Відомий спеціаліст у галузі інформаційної безпеки підтвердив, що в мережу витікла база даних, що містить 149 мільйонів скомпрометованих даних облікових записів, включаючи інформацію приблизно про 48 мільйонів облікових записів Gmail.
Зазначається, що початок 2026 року був не найуспішнішим з точки зору безпеки паролів. Так, менеджер паролів LastPass видав попередження мільйонам користувачів після підтвердження атак; користувачі LinkedIn також перебувають під напругою, оскільки шахраї націлилися на паролі їхніх облікових записів; а тепер з’явилася сенсаційна новина про те, що 149 мільйонів скомпрометованих даних облікових записів було виявлено в незахищеній базі даних у мережі.
Як було виявлено витік логінів та паролів Gmail
Саме дослідник Джеремі Фаулер виявив витік бази даних та опублікував звіт зі своїми висновками. За його словами, база даних містила загалом 149 404 754 унікальних логінів та паролів. Водночас наголошується, що це не новий злом сервісів – з високою ймовірністю ця база даних сформована з даних попередніх витоків.
У свою чергу, старший інженер з безпеки Black Duck Борис Чіпот повідомив, що база даних також містить облікові дані для входу в урядові, банківські та стрімінгові сервіси, що робить її надзвичайно цінною ціллю для кіберзлочинців.
Спеціаліст звернувся за коментарем до своїх контактів у Google та Gmail і отримав таку відповідь: «Ми постійно відстежуємо таку зовнішню активність і маємо автоматизовані інструменти захисту, які блокують облікові записи та примусово скидають паролі при виявленні скомпрометованих даних облікових записів».
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
Спробуймо розібратися, як правильно вибрати інвертор залежно від потужності навантаження, типу синусоїди та конфігурації акумуляторної системи.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
У відкритому доступі виявлені 48 мільйонів логінів та паролів від Gmail Google безпека
Відомий спеціаліст у галузі інформаційної безпеки підтвердив, що в мережу потрапила база даних, що містить 149 мільйонів скомпрометованих даних облікових записів, включаючи інформацію приблизно про 48 мільйонів облікових записів Gmail.
Представлені смартфони Honor Magic8 Pro Air та Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман та топовий камерофон з 200 Мпікс. Honor смартфон
Honor анонсувала пару нових смартфонів флагманського сегменту: Magic8 Pro Air, в якому компанія зробила ставку на компактність і малу вагу, і Magic8 RSR Porsche Design – стильний камерафон з акцентом на дизайн та фотографування.
Представлені смартфони Honor Magic8 Pro Air та Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман та топовий камерофон з 200 Мпікс.
Новий Apple AirTag отримав +50% до гучності та точності пошуку речей
Xiaomi Kids Watch – новий дитячий смарт годинник з GPS та системою позиціонування на базі ШІ
Ігровий монітор MSI MAG 345CQRF E20 роздільною здатністю 3440×1440 і частотою 200 Гц коштує $200
TikTok остаточно перейшов під управлінням компанії зі США
Нові тарифи Київстар у 2026 році: найдешевший – 370 грн
Google оновила інтерфейс помічника ШІ на Android
Hyundai Staria випустять у версії туристичного кемпера
Сервіс CreepyLink дасть створити підозрілі короткі посилання
Honda Base Station – концепт туристичного причепа будинку на колесах