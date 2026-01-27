У відкритому доступі виявлені 48 мільйонів логінів та паролів від Gmail

Відомий спеціаліст у галузі інформаційної безпеки підтвердив, що в мережу витікла база даних, що містить 149 мільйонів скомпрометованих даних облікових записів, включаючи інформацію приблизно про 48 мільйонів облікових записів Gmail.

Зазначається, що початок 2026 року був не найуспішнішим з точки зору безпеки паролів. Так, менеджер паролів LastPass видав попередження мільйонам користувачів після підтвердження атак; користувачі LinkedIn також перебувають під напругою, оскільки шахраї націлилися на паролі їхніх облікових записів; а тепер з’явилася сенсаційна новина про те, що 149 мільйонів скомпрометованих даних облікових записів було виявлено в незахищеній базі даних у мережі.

Як було виявлено витік логінів та паролів Gmail

Саме дослідник Джеремі Фаулер виявив витік бази даних та опублікував звіт зі своїми висновками. За його словами, база даних містила загалом 149 404 754 унікальних логінів та паролів. Водночас наголошується, що це не новий злом сервісів – з високою ймовірністю ця база даних сформована з даних попередніх витоків.

У свою чергу, старший інженер з безпеки Black Duck Борис Чіпот повідомив, що база даних також містить облікові дані для входу в урядові, банківські та стрімінгові сервіси, що робить її надзвичайно цінною ціллю для кіберзлочинців.

Спеціаліст звернувся за коментарем до своїх контактів у Google та Gmail і отримав таку відповідь: «Ми постійно відстежуємо таку зовнішню активність і маємо автоматизовані інструменти захисту, які блокують облікові записи та примусово скидають паролі при виявленні скомпрометованих даних облікових записів».