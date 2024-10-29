В игру Dead Island 2 сыграли более 10 миллионов игроков29.10.24
Dead Island 2, несмотря на долгий и сложный путь разработки, в апреле 2023 года, наконец, увидела свет и удивила игроков высоким качеством исполнения. С момента запуска зомби-экшен от Dambuster Studios и Deep Silver привлек более 10 миллионов игроков, хотя это число включает не только покупки, но и пользователей, которые играют через подписки PS Plus и Xbox Game Pass.
Игрокам представлено немало контента для уничтожения орд зомби в постапокалиптическом Лос-Анджелесе, а разработчики продолжают активно поддерживать интерес к игре. Недавно выпущены два крупных дополнения — HAUS и SoLA, а также добавлен новый кооперативный режим Neighborhood Watch, который открывает новые возможности совместной игры и расширяет зомби-экшен.
Ранее издатель Deep Silver и разработчик Dambuster Studios сообщили, что приключенческий шутер от первого лица Dead Island 2 за первые три дня после релиза продался тиражом более 1 миллиона копий!
Кроме того, разработчики поделились интересной внутриигровой статистикой:
- в настоящее время игроки убили 1.1 миллиарда зомби;
- было отрублено более 756 миллионов конечностей;
- 45 миллионов «ходячих мертвецов» были разрезаны пополам;
- вместе игроки провели в игре 11 миллионов часов;
- умерли 26 миллионов раз.
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