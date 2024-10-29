У гру Dead Island 2 зіграли понад 10 мільйонів гравців29.10.24
Dead Island 2, незважаючи на довгий і складний шлях розробки, у квітні 2023 року нарешті побачила світ і здивувала гравців високою якістю виконання. З моменту запуску зомбі-екшен від Dambuster Studios та Deep Silver залучив понад 10 мільйонів гравців, хоча це число включає не лише покупки, а й користувачів, які грають через підписки PS Plus та Xbox Game Pass.
Гравцям представлено чимало контенту для знищення орд зомбі у постапокаліптичному Лос-Анджелесі, а розробники продовжують активно підтримувати інтерес до гри. Нещодавно випущено два великі доповнення — HAUS та SoLA, а також додано новий кооперативний режим Neighborhood Watch, який відкриває нові можливості спільної гри та розширює зомбі- екшен.
Раніше видавець Deep Silver та розробник Dambuster Studios повідомили, що пригодницький шутер від першої особи Dead Island 2 за перші три дні після релізу продався тиражем понад 1 мільйон копій!
Крім того, розробники поділилися цікавою внутрішньоігровій статистикою:
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- тепер гравці вбили 1.1 мільярда зомбі;
- було відрубано понад 756 мільйонів кінцівок;
- 45 мільйонів «ходячих мерців» було розрізано навпіл;
- разом гравці провели у грі 11 мільйонів годин;
- померли 26 мільйонів разів.
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Dead Island 2, незважаючи на довгий і складний шлях розробки, у квітні 2023 року нарешті побачила світ і здивувала гравців високою якістю виконання.
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