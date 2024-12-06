Умные NPC вернутся к STALKER 2: Heart of Chornobyl позже06.12.24
Система симуляции жизни A-Life 2.0 в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая должна была стать одним из ключевых элементов игры, временно функционирует ограниченно. оффлайн-режиме». Это связано с тем, что при оптимизации производительности и исправлении багов разработчики случайно нарушили ее работу, что привело к необходимости введения таких ограничений.
Проблемы с A-Life 2.0 в Сталкер 2:
- Ограниченная работа системы: на момент релиза система симуляции жизни работает только в непосредственной близости от игрока. как ожидалось.
- Причина изменений: разработчики объяснили, что ограничения были введены для улучшения производительности и устранения багов, но привели к нарушению работы A-Life 2.0.
- Удаление упоминания со Steam: это решение вызвало слухи об удалении технологии. Однако, по словам креативного директора GSC Game World Марии Григорьевич, это был шаг одного из маркетологов, сделанный для упрощения описания особенностей игры. /li>
Креативный директор GSC Game World Мария Григорьевич заверила, что A-Life 2.0 была удалена и останется частью игры. по описанию игры в Steam, что стало маркетинговым решением для упрощения текста, но, за словам разработчиков, этот шаг будет пересмотрен. Игрокам придется дождаться обновлений, чтобы увидеть полностью реализованный потенциал этой системы, которая обещает вдохнуть жизнь в мир игры.
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