Умные NPC вернутся к STALKER 2: Heart of Chornobyl позже

Система симуляции жизни A-Life 2.0 в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая должна была стать одним из ключевых элементов игры, временно функционирует ограниченно. оффлайн-режиме». Это связано с тем, что при оптимизации производительности и исправлении багов разработчики случайно нарушили ее работу, что привело к необходимости введения таких ограничений.

Проблемы с A-Life 2.0 в Сталкер 2:

Ограниченная работа системы: на момент релиза система симуляции жизни работает только в непосредственной близости от игрока. как ожидалось.

на момент релиза система симуляции жизни работает только в непосредственной близости от игрока. как ожидалось. Причина изменений: разработчики объяснили, что ограничения были введены для улучшения производительности и устранения багов, но привели к нарушению работы A-Life 2.0.

разработчики объяснили, что ограничения были введены для улучшения производительности и устранения багов, но привели к нарушению работы A-Life 2.0. Удаление упоминания со Steam: это решение вызвало слухи об удалении технологии. Однако, по словам креативного директора GSC Game World Марии Григорьевич, это был шаг одного из маркетологов, сделанный для упрощения описания особенностей игры. /li>

Креативный директор GSC Game World Мария Григорьевич заверила, что A-Life 2.0 была удалена и останется частью игры. по описанию игры в Steam, что стало маркетинговым решением для упрощения текста, но, за словам разработчиков, этот шаг будет пересмотрен. Игрокам придется дождаться обновлений, чтобы увидеть полностью реализованный потенциал этой системы, которая обещает вдохнуть жизнь в мир игры.