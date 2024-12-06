Розумні NPC повернуться до STALKER 2: Heart of Chornobyl пізніше06.12.24
Система симуляції життя A-Life 2.0 у S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яка мала стати одним із ключових елементів гри, тимчасово функціонує обмежено. На момент релізу її робота зосереджена на безпосередній близькості від гравця, а інші події та персонажі перебувають у так званому “оффлайн-режимі”. Це пов’язано з тим, що під час оптимізації продуктивності та виправлення багів розробники випадково порушили її роботу, що призвело до необхідності запровадження таких обмежень.
Проблеми з A-Life 2.0 у Сталкер 2:
- Обмежена робота системи: на момент релізу система симуляції життя працює лише в безпосередній близькості від гравця. Інші NPC та події знаходяться в “оффлайн-режимі”, що створює відчуття, що Зона не така жива, як очікувалося.
- Причина змін: розробники пояснили, що обмеження були введені для покращення продуктивності та усунення багів, але призвели до порушення роботи A-Life 2.0.
- Видалення згадки зі Steam: це рішення викликало чутки про видалення технології. Однак, за словами креативного директора GSC Game World Марії Григорович, це був крок одного з маркетологів, зроблений для спрощення опису особливостей гри.
Креативний директор GSC Game World Марія Григорович запевнила, що A-Life 2.0 була видалена і залишиться частиною гри. У майбутніх оновленнях планується повернути її повноцінний функціонал, щоб відновити динаміку та випадковість того, що відбувається у Зоні. Згадка A-Life 2.0 також тимчасово зникла з опису гри в Steam, що стало маркетинговим рішенням для спрощення тексту, але, за словами розробників, цей крок буде переглянуто. Гравцям доведеться дочекатися оновлень, щоб побачити повністю реалізований потенціал цієї системи, яка обіцяє вдихнути життя у світ гри.
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Система симуляції життя A-Life 2.0 у S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яка мала стати одним з ключових елементів гри, тимчасово функціонує обмежено
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