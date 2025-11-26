 

За стрім S.T.A.L.K.E.R. 2 на росії дають 6 років в’язниці.

26.11.25

Stalker 2 Heart of Chornobyl

 

Громадяни, які планують утримувати S.T.A.L.K.E.R. 2, ризикують серйозними наслідками через визнання студії GSC Game World “небажаною” на росії. Генпрокуратура країни звинуватила українську компанію у русофобії та підтримці Збройних сил України, а тепер будь-яка діяльність, пов’язана із продуктами студії, може потрапити під юридичний контроль.

 

За що дають

 

Купівля гри: прямої заборони немає, але якщо доведуть свідому підтримку “небажаної” організації, це може спричинити штраф 5-15 тис. рублів або за серйозних обставин – кримінальну відповідальність до 6 років позбавлення волі і штраф до 500 тис. рублів. Раніше придбання цифрових ігор не кваліфікувалося як “фінансування”, але після набуття студією статусу “небажаної” така можливість з’явилася.

 

Стрим та трансляції: показ гри в прямому ефірі може розцінюватися як поширення матеріалів небажаної організації. У цьому випадку:

 

  • фізичні особи ризикують штрафом 5–15 тис. фублів;
  • посадові особи – до 50 тис. фублів;
  • юридичні особи – до 100 тис. фублів.

 

У разі регулярної трансляції або активної участі в діяльності GSC Game World може застосовуватися ст. 284.1 КК РФ, що передбачає ув’язнення до 6 років.

 

Таким чином, навіть розважальна діяльність, таких як стрима S.T.A.L.K.E.R. 2, у Росії може стати серйозним правопорушенням після визнання студії небажаною.


