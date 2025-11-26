За стрим S.T.A.L.K.E.R. 2 на россии дают 6 лет тюрьмы

Граждане, которые планируют сдерживать S.T.A.L.K.E.R. 2, рискуют серьезными последствиями из-за признания студии GSC Game World «нежелательной» на россии. Генпрокуратура страны обвинила украинскую компанию в русофобии и поддержке Вооруженных сил Украины, а теперь любая деятельность, связанная с продуктами студии, может попасть под юридический контроль.

За что дают

Покупка игры: прямого запрета нет, но если докажут сознательную поддержку «нежелательной» организации, это может повлечь за собой штраф 5-15 тыс. рублей или при серьезных обстоятельствах — уголовную ответственность до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей. Ранее приобретение цифровых игр не квалифицировалось как «финансирование», но после получения студией статуса «нежелательной» такая возможность появилась.

Стримы и трансляции: показ игры в прямом эфире может расцениваться как распространение материалов нежелательной организации. В этом случае:

физические лица рискуют штрафом 5–15 тыс. фублей;

должностные лица – до 50 тыс. фублей;

юридические лица – до 100 тыс. фублей.

При регулярной трансляции или активном участии в деятельности GSC Game World может применяться ст. 284.1 УК РФ, предусматривающей тюремное заключение до 6 лет.

Таким образом, даже развлекательная деятельность, таких как стримы S.T.A.L.K.E.R. 2, в России может стать серьезным правонарушением после признания студии нежелательной.