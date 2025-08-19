Toyota Prius PHEV на етанолі зменшує викиди CO₂ до 90%19.08.25
Toyota представила у Бразилії незвичайний прототип Prius, який здатний скоротити викиди CO₂ до 90% завдяки поєднанню плагін-гібридної системи (PHEV) та двигуна, адаптованого для роботи на етанолі.
Подібна технологія вже застосовується у бразильських версіях седана Corolla та кросовера Corolla Cross, проте для плагін-гібриду вона використовується вперше. У компанії розглядають біопаливо, зокрема етанол, як доступний та ефективний спосіб зниження шкідливих викидів не лише в Бразилії, а й на інших ринках, де воно широко поширене.
Зовні прототип майже не відрізняється від серійного Prius PHEV – лише на бічних частинах кузова з’явилися наклейки, що вказують на можливість роботи одразу на трьох типах палива: бензині, етанолі та електриці.
Технічні характеристики Toyota не розкриває. Ймовірно, доопрацювання під етанол виявилося мінімальним. У стандартній версії силова установка включає 2,0-літровий бензиновий двигун, електродвигун і літій-іонну батарею, забезпечуючи сумарну потужність до 220 к.с. (164 кВт / 223 л.с. за DIN).
Прем’єра Toyota Prius PHEV Flex Fuel пройшла на агропромисловій виставці Fenasucro Agrocana у місті Сертанзінню. Там компанія показала «етанольні» версії Hilux, Fortuner (SW4) і Corolla Cross. Презентація стала частиною інвестиційного плану Toyota обсягом 11,5 млрд реалів ($2,1 млрд), який передбачає розширення виробництва та запуск нових моделей у Бразилії до 2030 року.
У рамках програми виробник планує випуск двох гібридів на етанолі, включаючи компактний кросовер Yaris Cross, прем’єра якого призначена на жовтень 2025 року. Ця версія відрізнятиметься від однойменної моделі для Європи та Японії та повторить індонезійський варіант.
Про перспективи серійного виробництва Prius PHEV Flex Fuel Toyota поки не повідомляють, проте компанія допускає застосування подібної технології і в інших моделях — наприклад, у наступному поколінні RAV4 PHEV, яке ще не вийшло на бразильський ринок.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Toyota Prius PHEV на етанолі зменшує викиди CO₂ до 90% Toyota автомобіль
Подібна технологія вже застосовується у бразильських версіях седана Corolla та кросовера Corolla Cross, однак для плагін-гібриду Toyota Prius PHEV вона використовується вперше
Samsung Odyssey G6 – геймерський OLED-монітор з частотою 500 Гц OLED Samsung монiтор
Час відгуку Samsung Odyssey G6 OLED становить 0,03 мс, контрастність – 1 000 000:1, пікова яскравість досягає 1000 ніт.
Toyota Prius PHEV на етанолі зменшує викиди CO₂ до 90%
Samsung Odyssey G6 – геймерський OLED-монітор з частотою 500 Гц
Xiaomi випустила зубну щітку зі штучним інтелектом
У соціальній мережі Threads вже 400 млн активних користувачів
19 пристроїв Samsung які отримуватимуть 7 років оновлень Андроїд
Sony остаточно залишила росію
Volkswagen запровадить передплату на кінські сили в електрокарах
Ajax випустила камери спостереження з денним підсвічуванням
Київстар вийшла на біржу Nasdaq
Компанія Kodak якій вже 133 роки може зникнути через борги
В Україні розробили дрон-перехоплювач оснащений дробовиком
Razer Wolverine V3 для ПК – кіберспортивні геймпади за $120 та $200
Дзвінки в Telegram та WhatsApp заблокували на росії