Toyota Prius PHEV на етанолі зменшує викиди CO₂ до 90%

Toyota представила у Бразилії незвичайний прототип Prius, який здатний скоротити викиди CO₂ до 90% завдяки поєднанню плагін-гібридної системи (PHEV) та двигуна, адаптованого для роботи на етанолі.

Подібна технологія вже застосовується у бразильських версіях седана Corolla та кросовера Corolla Cross, проте для плагін-гібриду вона використовується вперше. У компанії розглядають біопаливо, зокрема етанол, як доступний та ефективний спосіб зниження шкідливих викидів не лише в Бразилії, а й на інших ринках, де воно широко поширене.

Зовні прототип майже не відрізняється від серійного Prius PHEV – лише на бічних частинах кузова з’явилися наклейки, що вказують на можливість роботи одразу на трьох типах палива: бензині, етанолі та електриці.

Технічні характеристики Toyota не розкриває. Ймовірно, доопрацювання під етанол виявилося мінімальним. У стандартній версії силова установка включає 2,0-літровий бензиновий двигун, електродвигун і літій-іонну батарею, забезпечуючи сумарну потужність до 220 к.с. (164 кВт / 223 л.с. за DIN).

Прем’єра Toyota Prius PHEV Flex Fuel пройшла на агропромисловій виставці Fenasucro Agrocana у місті Сертанзінню. Там компанія показала «етанольні» версії Hilux, Fortuner (SW4) і Corolla Cross. Презентація стала частиною інвестиційного плану Toyota обсягом 11,5 млрд реалів ($2,1 млрд), який передбачає розширення виробництва та запуск нових моделей у Бразилії до 2030 року.

У рамках програми виробник планує випуск двох гібридів на етанолі, включаючи компактний кросовер Yaris Cross, прем’єра якого призначена на жовтень 2025 року. Ця версія відрізнятиметься від однойменної моделі для Європи та Японії та повторить індонезійський варіант.

Про перспективи серійного виробництва Prius PHEV Flex Fuel Toyota поки не повідомляють, проте компанія допускає застосування подібної технології і в інших моделях — наприклад, у наступному поколінні RAV4 PHEV, яке ще не вийшло на бразильський ринок.