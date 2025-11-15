ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга

ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга15.11.25
Дослідники з Цюріхського, Амстердамського, Дьюкського та Нью-Йоркського університетів встановили, що сучасні мовні моделі штучного інтелекту все ще можна легко відрізнити від людей — головним чином надмірно доброзичливим і «гладким» емоційним тоном.
Вчені протестували дев’ять популярних моделей з відкритим кодом – Llama 3.1 8B, Llama 3.1 8B Instruct, Llama 3.1 70B, Mistral 7B v0.1, Mistral 7B Instruct v0.2, Qwen 2.5 7B Instruct, Gemma 3 4B Instruct і Apertus-8B-2509 – на прикладах повідомлень із соцмереж X (Twitter), Bluesky та Reddit. Алгоритми-класифікатори, створені в рамках проекту, спромоглися розпізнати тексти, згенеровані ІІ, з точністю до 70–80%.
«Обчислювальний тест Тьюринга»
Дослідники представили новий варіант «комп’ютерного тесту Тьюринга» — метрику, яка оцінює, наскільки мова ІІ наближена до реальної інтернет-комунікації. Система використовує автоматичний лінгвістичний аналіз, щоб виявляти ознаки, за якими тексти нейромереж відрізняються від людських — насамперед у емоційному забарвленні.
«Навіть після ретельного калібрування результати LLM залишаються помітно відмінними від людських за емоційним тоном та вираженням емоцій», — зазначають автори.
Чому ШІ «занадто ввічливий»
Група під керівництвом Ніколо Пагана з Цюріхського університету з’ясувала, що навіть при застосуванні складних стратегій оптимізації (включаючи «тонке налаштування» та уточнюючі підказки) емоційні сигнали, властиві ІІ, не зникають. Коли моделі відповідали реальні пости із соцмереж, вони важко відтворювали неформальні висловлювання, сарказм і легкий негатив, характерні для людської промови. Їхній рівень токсичності залишався значно нижчим.
Спроби підвищити реалістичність – наприклад, додавання прикладів постів користувачів чи додаткового контексту – допомагали лише частково. Відмінності у довжині речень та структурі тексту згладжувалися, але емоційні відмінності зберігалися.
Несподівані висновки
Вчені виявили, що моделі з інструктивним навчанням (Instruct) імітують людину гірше, ніж їх базові версії. Так, Llama 3.1 8B та Mistral 7B v0.1 показали найкращі результати, досягаючи 75–85% точності в імітації людських відповідей. Крім того, масштабування моделей не дало переваг – версія Llama 3.1 з 70 млрд параметрів виявилася менш «людяною», ніж моделі з 8 млрд параметрів.
Спроби «маскувати» тексти під людські знижували їхню смислову близькість до реальних відповідей користувачів: оцінка семантичної подібності впала з 0,18–0,34 до 0,16–0,28 на різних платформах. Тобто що сильніше модель намагалася «здаватися людиною», то легше було розпізнати, що маємо ІІ.
Де ШІ ховається краще
Відмінності виявились і між платформами. На X (Twitter) нейромережі імітували людей найбільш успішно – детекція була найменш точною. На Bluesky результати були середніми, а на Reddit – найгірше: тексти ІІ відрізнялися сильніше. Дослідники вважають, що це пов’язано з різницею стилю спілкування користувачів та тим, наскільки дані конкретних платформ використовувалися під час навчання моделей.
Сучасні LLM залишаються вразливими у сфері спонтанного вираження емоцій та природної неоднозначності, характерної для людського спілкування. ІІ може імітувати граматику та лексику, але його емоційна «пригладженість» залишається помітним маркером штучного походження.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Кращі спортивні смарт-годинники в 2025 році
Порівняємо трьох цікавих представників спортивного класу смарт-годинників — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 та Amazfit T-Rex 3 Pro. Рекомендації щодо вибору цих спортивних смарт-годинників – який для кого.
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Порівняємо ключові характеристики смарт годинників, щоб зрозуміти, які саме акценти виробники роблять у змаганні за увагу покупців
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025 – огляд найкращих
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга штучний інтелект
Дослідники з Цюріхського, Амстердамського, Дьюцького та Нью-Йоркського університетів встановили, що сучасні мовні моделі штучного інтелекту все ще можна легко відрізнити від людей
Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator авіація
Boeing заявила про запуск нового навчального інструменту Virtual Airplane Procedures Trainer (VAPT) – цифрової платформи для підготовки пілотів, створеної спільно з Microsoft.
ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга
Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator
Sony представила перший монітор PlayStation
Android буде попереджати про програми, які шкодять автономності
Valve представила стаціонарну консоль Steam Machine, Steam Controller 2 та VR-шолом Steam Frame
Ajax Systems відкриває новий завод у В’єтнамі
Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H1
Motorola представила недорогі навушники Moto Buds Bass з ANC
LG UltraGear G8 – 4K монітор з частотою 165 Гц та HDR10