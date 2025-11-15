ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга

Дослідники з Цюріхського, Амстердамського, Дьюкського та Нью-Йоркського університетів встановили, що сучасні мовні моделі штучного інтелекту все ще можна легко відрізнити від людей — головним чином надмірно доброзичливим і «гладким» емоційним тоном.

Вчені протестували дев’ять популярних моделей з відкритим кодом – Llama 3.1 8B, Llama 3.1 8B Instruct, Llama 3.1 70B, Mistral 7B v0.1, Mistral 7B Instruct v0.2, Qwen 2.5 7B Instruct, Gemma 3 4B Instruct і Apertus-8B-2509 – на прикладах повідомлень із соцмереж X (Twitter), Bluesky та Reddit. Алгоритми-класифікатори, створені в рамках проекту, спромоглися розпізнати тексти, згенеровані ІІ, з точністю до 70–80%.

«Обчислювальний тест Тьюринга»

Дослідники представили новий варіант «комп’ютерного тесту Тьюринга» — метрику, яка оцінює, наскільки мова ІІ наближена до реальної інтернет-комунікації. Система використовує автоматичний лінгвістичний аналіз, щоб виявляти ознаки, за якими тексти нейромереж відрізняються від людських — насамперед у емоційному забарвленні.

«Навіть після ретельного калібрування результати LLM залишаються помітно відмінними від людських за емоційним тоном та вираженням емоцій», — зазначають автори.

Чому ШІ «занадто ввічливий»

Група під керівництвом Ніколо Пагана з Цюріхського університету з’ясувала, що навіть при застосуванні складних стратегій оптимізації (включаючи «тонке налаштування» та уточнюючі підказки) емоційні сигнали, властиві ІІ, не зникають. Коли моделі відповідали реальні пости із соцмереж, вони важко відтворювали неформальні висловлювання, сарказм і легкий негатив, характерні для людської промови. Їхній рівень токсичності залишався значно нижчим.

Спроби підвищити реалістичність – наприклад, додавання прикладів постів користувачів чи додаткового контексту – допомагали лише частково. Відмінності у довжині речень та структурі тексту згладжувалися, але емоційні відмінності зберігалися.

Несподівані висновки

Вчені виявили, що моделі з інструктивним навчанням (Instruct) імітують людину гірше, ніж їх базові версії. Так, Llama 3.1 8B та Mistral 7B v0.1 показали найкращі результати, досягаючи 75–85% точності в імітації людських відповідей. Крім того, масштабування моделей не дало переваг – версія Llama 3.1 з 70 млрд параметрів виявилася менш «людяною», ніж моделі з 8 млрд параметрів.

Спроби «маскувати» тексти під людські знижували їхню смислову близькість до реальних відповідей користувачів: оцінка семантичної подібності впала з 0,18–0,34 до 0,16–0,28 на різних платформах. Тобто що сильніше модель намагалася «здаватися людиною», то легше було розпізнати, що маємо ІІ.

Де ШІ ховається краще

Відмінності виявились і між платформами. На X (Twitter) нейромережі імітували людей найбільш успішно – детекція була найменш точною. На Bluesky результати були середніми, а на Reddit – найгірше: тексти ІІ відрізнялися сильніше. Дослідники вважають, що це пов’язано з різницею стилю спілкування користувачів та тим, наскільки дані конкретних платформ використовувалися під час навчання моделей.

Сучасні LLM залишаються вразливими у сфері спонтанного вираження емоцій та природної неоднозначності, характерної для людського спілкування. ІІ може імітувати граматику та лексику, але його емоційна «пригладженість» залишається помітним маркером штучного походження.