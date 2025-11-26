OpenAI офіційно запускає групові чати в ChatGPT для всіх користувачів

OpenAI офіційно запускає групові чати в ChatGPT для всіх користувачів26.11.25
OpenAI оголосила про глобальне впровадження групових чатів у ChatGPT, функцію, яку компанія раніше тестувала в Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та Тайвані. Незабаром вона стане доступна всім користувачам, незалежно від плану Free, Go, Plus або Pro.
Що передбачає функція
- Можливість створювати спільні чати та запрошувати до 20 учасників через посилання.
- Підключитися можна як через існуючий обліковий запис ChatGPT, так і після реєстрації нового.
- Учасники можуть разом формулювати запити ChatGPT і взаємодіяти з іншими повідомленнями.
OpenAI підкреслює, що вміст групових чатів не зберігається у пам’яті ChatGPT, а будь-який учасник (крім автора) може видаляти інших із розмови.
Технологія
У групових чатах ChatGPT використовує GPT-5.1 Auto, що автоматично підбирає найкращу модель залежно від змісту запиту та тарифного плану користувача.
Нагадаємо, що GPT-5.1 має два режими роботи – Instant та Thinking, що дозволяє підвищити точність виконання інструкцій та розширити можливості налаштування особистості моделі.
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
