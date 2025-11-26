OpenAI офіційно запускає групові чати в ChatGPT для всіх користувачів

OpenAI оголосила про глобальне впровадження групових чатів у ChatGPT, функцію, яку компанія раніше тестувала в Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та Тайвані. Незабаром вона стане доступна всім користувачам, незалежно від плану Free, Go, Plus або Pro.

Що передбачає функція

Можливість створювати спільні чати та запрошувати до 20 учасників через посилання.

Підключитися можна як через існуючий обліковий запис ChatGPT, так і після реєстрації нового.

Учасники можуть разом формулювати запити ChatGPT і взаємодіяти з іншими повідомленнями.

OpenAI підкреслює, що вміст групових чатів не зберігається у пам’яті ChatGPT, а будь-який учасник (крім автора) може видаляти інших із розмови.

Технологія

У групових чатах ChatGPT використовує GPT-5.1 Auto, що автоматично підбирає найкращу модель залежно від змісту запиту та тарифного плану користувача.

Нагадаємо, що GPT-5.1 має два режими роботи – Instant та Thinking, що дозволяє підвищити точність виконання інструкцій та розширити можливості налаштування особистості моделі.