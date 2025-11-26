 

OpenAI офіційно запускає групові чати в ChatGPT для всіх користувачів

26.11.25

ChatGPT Plus

 

OpenAI оголосила про глобальне впровадження групових чатів у ChatGPT, функцію, яку компанія раніше тестувала в Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та Тайвані. Незабаром вона стане доступна всім користувачам, незалежно від плану Free, Go, Plus або Pro.

 

Що передбачає функція

 

  • Можливість створювати спільні чати та запрошувати до 20 учасників через посилання.
  • Підключитися можна як через існуючий обліковий запис ChatGPT, так і після реєстрації нового.
  • Учасники можуть разом формулювати запити ChatGPT і взаємодіяти з іншими повідомленнями.

 

OpenAI підкреслює, що вміст групових чатів не зберігається у пам’яті ChatGPT, а будь-який учасник (крім автора) може видаляти інших із розмови.

 

Технологія

 

У групових чатах ChatGPT використовує GPT-5.1 Auto, що автоматично підбирає найкращу модель залежно від змісту запиту та тарифного плану користувача.

 

Нагадаємо, що GPT-5.1 має два режими роботи – Instant та Thinking, що дозволяє підвищити точність виконання інструкцій та розширити можливості налаштування особистості моделі.


