OpenAI официально запускает групповые чаты в ChatGPT для всех пользователей

OpenAI объявила о глобальном внедрении групповых чатов в ChatGPT, функции, которую компания ранее тестировала в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и Тайване. В скором времени она станет доступна всем пользователям, независимо от плана — Free, Go, Plus или Pro.

Что предполагает функция

Возможность создавать общие чаты и приглашать к 20 участникам через ссылки.

Подключиться можно как через существующий аккаунт ChatGPT, так и после регистрации нового.

Участники могут вместе формулировать запросы ChatGPT и взаимодействовать с сообщениями других.

OpenAI подчеркивает, что содержимое групповых чатов не хранится в памяти ChatGPT, а любой участник (кроме автора) может удалять других из разговора.

Технология

В групповых чатах ChatGPT использует GPT-5.1 Auto, автоматически подбирающую лучшую модель в зависимости от содержания запроса и тарифного плана пользователя.

Напомним, что GPT-5.1 имеет два режима работы – Instant и Thinking, что позволяет повысить точность выполнения инструкций и расширить возможности настройки личности модели.