Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників

Ринок смарт-годинників сьогодні вже не обмежується лише Apple Watch, хоча саме він задає тон у багатьох сегментах. На презентаціях цього року Garmin, Samsung, Huawei, Xiaomi та Google показали власні моделі, які прагнуть стати конкурентними рішеннями для тих, хто шукає альтернативу продуктам Apple.

Кожен виробник робить ставку на різні переваги: від витривалості та спортивних функцій до інтеграції з екосистемою чи доступної ціни. Усі ці пристрої пропонують можливості контролю здоров’я, сповіщення та роботу з додатками, що робить їх реальними замінниками Apple Watch у різних категоріях користувачів. У цьому огляді ми порівняємо ключові характеристики новинок, щоб зрозуміти, які саме акценти вони роблять у змаганні за увагу покупців. Якщо ж ви не хочете покидати екосистему і все ще шукаєте новий смарт годинник з Купертіно, то Apple Watch на Rozetka представлені у всіх можливих версіях.

Смарт годинник Garmin Fenix 8

Garmin Fenix 8 доступний у трьох розмірах корпусу — 43 мм, 47 мм та 51 мм. Усі моделі оснащені AMOLED-дисплеєм із сапфіровим склом для захисту від подряпин. Корпус виконаний із титану або сталі залежно від модифікації. Годинник підтримує водозахист, включно з можливістю використання під час дайвінгу та має захисний екран. У пристрої використовується датчик Elevate Gen5 для точнішого вимірювання пульсу. Є функції моніторингу рівня кисню в крові та показників стресу. Годинник має вбудований GPS із підтримкою багатосмугової навігації. Для спортивних занять передбачені профілі для бігу, плавання, велоспорту та інших активностей.

Є можливість завантаження маршрутів та використання навігації офлайн. Пристрій підтримує голосові команди завдяки вбудованому мікрофону та динаміку. Також можна приймати дзвінки безпосередньо на годиннику. У корпус інтегровано світлодіодний ліхтарик для використання в темний час доби. Час автономної роботи залежить від моделі та режиму, у середньому він становить від кількох днів до двох тижнів. У версіях із Solar передбачена підтримка сонячної зарядки. Годинник сумісний із системою Garmin Connect для аналізу тренувань. Є модуль Near Field Communication для роботи безконтактної оплати Garmin Pay.

+ Висока міцність корпусу (титан/сталь, сапфірове скло).

+ Професійні спортивні функції та багатосмуговий GPS.

+ Довга автономність (до двох тижнів, підтримка Solar).

- Висока ціна у порівнянні з конкурентами.

- Великий розмір і вага у старших моделях.

- Інтерфейс може здатися складним для новачків.

Смарт годинник Samsung Galaxy Watch 7

Samsung Galaxy Watch 7 випускається у двох розмірах — 40 та 44 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а екран прикритий сапфіровим склом. Захист від води відповідає стандарту WR50, що дозволяє плавати у басейні.



Пристрій працює на базі нового процесора Exynos W1000, створеного за 3-нм техпроцесом. Оперативної пам’яті — 2 ГБ, а вбудованої — 32 ГБ. Ця та ніші моделі годинників теж є на Розетка.



Годинник оснащений датчиками BioActive другого покоління для вимірювання пульсу та рівня кисню. Є можливість відстежувати ЕКГ та артеріальний тиск, хоча ці функції доступні не у всіх країнах. Моніторинг сну тепер включає аналіз фаз та рекомендації щодо покращення відпочинку. Для спортсменів в годинники Samsung Galaxy Watch 7 додано автоматичне визначення активності та нові режими тренувань. Є вбудований мікрофон і динамік для дзвінків без смартфона.



Акумулятор забезпечує до 2х днів роботи у стандартному режимі. Швидка зарядка дозволяє отримати кілька годин роботи після півгодини підключення. Годинник підтримує безконтактні платежі через Samsung Pay.

+ Потужний процесор Exynos W1000 та швидка робота.

+ Розширені датчики (ЕКГ, артеріальний тиск, BioActive 2).

+ Інтеграція з екосистемою Samsung, підтримка Samsung Pay.

- Автономність лише до 2 днів.

- Деякі функції (ЕКГ, тиск) доступні не у всіх країнах.

- Обмежена сумісність із не-Samsung сервісами.

Смарт годинник Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT 5 випускається у двох розмірах — 46 мм та 41 мм. Корпус виконано з нержавіючої сталі, екран прикрито загартованим склом, що має стійкість до подряпин. Дизайн вирізняється восьмигранним безелем із часовою шкалою. Вага у 48 грамів робить годинник відносно легким для щоденного носіння. Модель отримала захист від води до 5 ATM. Екран AMOLED має високу яскравість і чіткість.

У годиннику Хуавей реалізовано нову систему моніторингу активності, яку Huawei позиціонує як точнішу за попередні покоління. Підтримуються стандартні функції — вимірювання пульсу, SpO2, відстеження сну та стресу. Є можливість підключення до смартфона через Bluetooth, але інтеграція з додатками сторонніх виробників залишається обмеженою.

Смарт годинник Watch GT 5 може працювати до двох тижнів без підзарядки у стандартному режимі. При активному використанні GPS та постійному моніторингу показники знижуються до кількох днів. Зарядка здійснюється через магнітний адаптер, час повного відновлення батареї — близько 2х годин.

У моделі доступні спортивні режими, включно з бігом, плаванням та велоспортом. Для професійних спортсменів функціональність може здатися базовою, але для аматорів вона достатня.

+ Автономність до двох тижнів.

+ Якісний AMOLED-дисплей та міцний корпус зі сталі.

+ Великий вибір спортивних режимів.

- Обмежена інтеграція зі сторонніми додатками.

- Відсутність eSIM та NFC у більшості версій.

Смарт годинник Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Годинник Xiaomi Redmi Watch 3 Active корпус із прямокутним екраном нагадує класичні фітнес-браслети і мають схожий як у них ремінець. Діагональ дисплея становить 1,83 дюйма, використано панель TFT, яка забезпечує достатню яскравість для денного світла. Рамки навколо екрану помітні, але це типовий компроміс у бюджетному сегменті. Корпус виготовлений із пластику, вага невелика, що робить годинник зручним для тривалого носіння.

Захист від води в годининку Сяомі аявлено на рівні 5 ATM, тож пристрій витримує плавання у басейні. У годиннику реалізовано базові функції моніторингу здоров’я: вимірювання пульсу, SpO2, відстеження сну та фізичної активності. Спортивних режимів понад сотню, але більшість із них стандартні й не мають глибокої аналітики.

Підключення здійснюється через Bluetooth, підтримується робота як з Android, так і з iOS. Є можливість приймати дзвінки завдяки вбудованому мікрофону та динаміку, хоча якість звуку залишається середньою. Автономність — до 12 днів у звичайному режимі. Зарядка відбувається через магнітний кабель, час повного відновлення батареї — близько двох годин.

Інтерфейс простий, меню організоване логічно, але швидкість роботи залежить від навантаження. Відсутність GPS у цій моделі означає, що точність відстеження маршруту залежить від смартфона. Немає й підтримки NFC, тому годинник не може використовуватися для безконтактних платежів. Redmi Watch 3 Active позиціонується як альтернатива фітнес-браслетам, але з більшим екраном і можливістю дзвінків.

+ Доступна ціна у бюджетному сегменті.

+ Великий екран (1,83″) та легка вага.

+ Автономність до 12 днів.

- Відсутність GPS та NFC.

- TFT-дисплей поступається AMOLED за якістю.

- Середня якість дзвінків через Bluetooth.

Смарт годинник Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2 має компактний корпус діаметром 41 мм із нержавіючої сталі. Дисплей має роздільну здатність 384×384 пікселі та підтримку Always-on Display. Форма залишилася округлою, що вирізняє Pixel Watch серед конкурентів із прямокутними екранами. Вага годинника невелика.

Встановлено чип Snapdragon W5+ Gen 1, який замінив попередній Exynos. Оперативної пам’яті — 2 ГБ, що відповідає сучасним вимогам Wear OS. Батарея на 306 мАг забезпечує близько 24 годин роботи.

Годинник підтримує стільниковий зв’язок LTE у дорожчій версії, але базова модель працює лише через Bluetooth і Wi-Fi. Зарядка швидка, проте користувачам доведеться звикати до щоденного підключення. У Pixel Watch 2 інтегровано датчики для моніторингу пульсу, SpO2, стресу та температури шкіри.

Презентація наголошувала на тісній інтеграції з Fitbit, що дозволяє отримувати розширені дані про тренування та сон. Водночас деякі користувачі можуть вважати таку інтеграцію надмірною. Wear OS у новій версії працює стабільніше, але інтерфейс залишається перевантаженим. Годинник підтримує Google Assistant, повідомлення та навігацію.

+ Потужний чип Snapdragon W5+ Gen 1.

+ Тісна інтеграція з Fitbit та Google Assistant.

+ Компактний дизайн із якісним AMOLED-дисплеєм.

- Автономність лише близько 24 годин.

- Висока ціна у порівнянні з бюджетними моделями.

- Обмежена сумісність ремінців через власний стандарт.

Порівняльна таблиця розумних годинників

Модель Розміри корпусу Матеріали Дисплей Захист Основні датчики Автономність Garmin Fenix 8 43 / 47 / 51 мм Титан / сталь AMOLED + сапфірове скло Дайвінг, водозахист Elevate Gen5, SpO2, стрес Кілька днів – 2 тижні Samsung Galaxy Watch 7 40 / 44 мм Алюміній AMOLED + сапфірове скло WR50 BioActive 2, SpO2, ЕКГ, тиск До 2 днів Huawei Watch GT 5 41 / 46 мм Нержавіюча сталь AMOLED + загартоване скло 5 ATM Пульс, SpO2, сон, стрес До 2 тижнів Xiaomi Redmi Watch 3 Active 1,83″ прямокутний Пластик TFT 5 ATM Пульс, SpO2, сон До 12 днів Google Pixel Watch 2 41 мм Нержавіюча сталь AMOLED 384×384 Базовий WR Пульс, SpO2, стрес, температура ~24 години

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

