Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие

Рынок смарт-часов сегодня уже не ограничивается только Apple Watch, хотя именно он задает тон во многих сегментах. На презентациях этого года Garmin, Samsung, Huawei, Xiaomi и Google показали собственные модели, стремящиеся стать конкурентными решениями для тех, кто ищет альтернативу продуктам Apple.

Каждый производитель делает ставку на различные преимущества: от выносливости и спортивных функций до интеграции с экосистемой или доступной цены. Все эти устройства предлагают возможности контроля здоровья, оповещения и работы с приложениями, что делает их реальными заменителями Apple Watch в разных категориях пользователей. В этом обзоре мы сравним ключевые характеристики новинок, чтобы понять, какие акценты они делают в соревновании за внимание покупателей. Если же вы не хотите покидать экосистему и все еще ищете новые смарт часы из Купертино, то представлены во всех возможных версиях.

Умные часы Garmin Fenix 8

Смарт-часы Garmin Fenix ​​8 доступны в трех размерах корпуса — 43 мм, 47 мм и 51 мм. Все модели оснащены AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом защитного экрана для защиты от царапин. Корпус выполнен из титана или стали в зависимости от модификации. Часы поддерживают водозащиту, включая возможность использования во время дайвинга. В устройстве используется датчик Elevate Gen5 для более точного измерения пульса. Имеются функции мониторинга уровня кислорода в крови и показателей стресса. Часы имеют встроенный GPS с поддержкой многополосной навигации. Для спортивных занятий предусмотрены профили для бега, плавания, велоспорта и других активностей.

Есть возможность загрузки маршрутов и использования навигации офлайн. Устройство поддерживает голосовые команды благодаря встроенному микрофону и динамику. Можно принимать звонки непосредственно на часах. В корпус интегрирован светодиодный фонарик для использования в темное время суток. Время автономной работы зависит от модели и режима, в среднем составляет от нескольких дней до двух недель. В версиях Solar предусмотрена поддержка солнечной зарядки. Часы совместимы с системой Garmin Connect для анализа тренировок. Есть модуль Near Field Communication для работы бесконтактной оплаты Garmin Pay.

+ Высокая прочность корпуса (титан/сталь, сапфировое стекло).

+ Профессиональные спортивные функции и многополосный GPS.

+ Долгая автономность (до двух недель, поддержка Solar).

- Высокая цена по сравнению с конкурентами.

- Большой размер и вес в старших моделях.

- Интерфейс может показаться сложным для новичков.

Умные часы Samsung Galaxy Watch 7

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 выпускаются в двух размерах — 40 и 44 мм. Корпус выполнен из алюминия, а экран прикрыт сапфировым стеклом. Защита от воды соответствует стандарту WR50, позволяющему плавать в бассейне.



Устройство работает на базе нового процессора Exynos W1000, созданного по 3-нм техпроцессу. Оперативной памяти — 2 ГБ, а встроенной — 32 ГБ. Эта и ниши модели часов тоже есть на розетке.



Часы оснащены датчиками BioActive второго поколения для измерения пульса и уровня кислорода. Есть возможность отслеживать ЭКГ и АД, хотя эти функции доступны не во всех странах. Мониторинг сна теперь включает в себя анализ фаз и рекомендации по улучшению отдыха. Для спортсменов в часы Samsung Galaxy Watch 7 добавлено автоматическое определение активности и новые режимы тренировок. Есть встроенный микрофон и динамик для звонков без смартфона.



Аккумулятор обеспечивает до 2х дней работы в стандартном режиме. Быстрая зарядка позволяет получить несколько часов работы после получаса подключения. Часы поддерживают бесконтактные платежи через Samsung Pay.

+ Мощный процессор Exynos W1000 и быстрая работа.

+ Расширенные датчики (ЭКГ, артериальное давление, BioActive 2).

+ Интеграция с экосистемой Samsung, поддержка Samsung Pay.

- Автономность всего до 2 дней.

- Некоторые функции (ЭКГ, давление) доступны не во всех странах.

- Ограниченная совместимость с не-Samsung сервисами.

Умные часы Huawei Watch GT 5

Сарт-часы Huawei Watch GT 5 выпускаются в двух размерах — 46 мм и 41 мм. Корпус выполнен из нержавеющей стали, экран прикрыт закаленным стеклом, имеющим стойкость к царапинам. Дизайн отличается восьмигранным безелем с временной шкалой. Вес в 48 грамм делает часы относительно легкими для ежедневного ношения. Модель получила защиту от воды до 5 ATM. Экран AMOLED обладает высокой яркостью и четкостью.

В часах Хуавэй реализована новая система мониторинга активности, которую Huawei позиционирует как более точную, чем предыдущие поколения. Поддерживаются стандартные функции – измерение пульса, SpO2, отслеживание сна и стресса. Есть возможность подключения к смартфону через Bluetooth, но интеграция с приложениями сторонних производителей остается ограниченной.

Смарт часы Watch GT 5 могут работать до двух недель без подзарядки в стандартном режиме. При активном использовании GPS и постоянном мониторинге показатели снижаются до нескольких дней. Зарядка осуществляется через магнитный адаптер, время полного восстановления батареи – около 2х часов.

В модели доступны спортивные режимы, включая бег, плавание и велоспорт. Для профессиональных спортсменов функциональность может показаться базовой, но для любителей она достаточно.

+ Автономность до двух недель.

+ Качественный AMOLED-дисплей и прочный корпус из стали.

+ Большой выбор спортивных режимов.

- Ограниченная интеграция с посторонними приложениями.

- Отсутствие eSIM и NFC в большинстве версий.

Умные часы Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 3 Active своим корпусом с прямоугольным экраном напоминает классические фитнес-браслеты. Дизайн ремешка соответствующий. Диагональ дисплея составляет 1,83 дюйма, использована панель TFT, обеспечивающая достаточную яркость для дневного света. Рамки вокруг экрана видны, но это типичный компромисс в бюджетном сегменте. Корпус изготовлен из пластика, вес небольшой, что делает часы удобными для длительного ношения.

Защита от воды в часах Сяоми декларируется на уровне 5 ATM, поэтому устройство выдерживает плавание в бассейне. В устройстве реализованы базовые функции мониторинга здоровья: измерение пульса, SpO2, отслеживание сна и физической активности. Спортивных режимов более сотни, но большинство из них стандартны и не имеют глубокой аналитики.

Подключение осуществляется через Bluetooth, поддерживается работа как с Android, так и с iOS. Есть возможность принимать звонки благодаря встроенному микрофону и динамику, хотя качество звука – среднее. Автономность – до 12 дней в обычном режиме. Зарядка происходит через магнитный кабель, время полного восстановления батареи – около двух часов.

Интерфейс прост, меню организовано наитивно, но скорость работы зависит от нагрузки. Отсутствие GPS у этой модели означает, что точность отслеживания маршрута зависит от смартфона, с которым синхронизируются смарт-часы. Нет и поддержки NFC, поэтому часы не могут использоваться для бесконтактных платежей. Redmi Watch 3 Active позиционируется как альтернатива фитнес-браслетам, но с большим экраном и возможностью звонков.

+ Доступная цена в бюджетном сегменте.

+ Большой экран (1,83″) и легкий вес.

+ Автономность до 12 дней.

- Отсутствие GPS и NFC.

- TFT-дисплей уступает AMOLED по качеству.

- Среднее качество вызовов через Bluetooth.

Умные часы Google Pixel Watch 2

Смарт-часы Google Pixel Watch 2 находятся в компактном корпусе диаметром 41 мм из нержавеющей стали. Дисплей имеет разрешение 384×384 пикселя и поддержку Always-on Display. Форма осталась округлой, что отличает Pixel Watch среди конкурентов с прямоугольными экранами. Вес часов невелик.

Установлен чип Snapdragon W5+ Gen 1, заменивший предыдущий Exynos. Оперативной памяти – 2 ГБ, что соответствует современным требованиям Wear OS. Батарея на 306 мАч обеспечивает около 24 часов работы.

Часы поддерживают LTE в более дорогой версии, но базовая модель работает только через Bluetooth и Wi-Fi. Зарядка быстра, но пользователям придется привыкать к ежедневному подключению. В Pixel Watch 2 интегрированы датчики для мониторинга пульса, SpO2, стресса и температуры кожи.

На презентации этих смарт-часов отмечалась тесная интеграция с устройствами Fitbit(трекеры. фитнес-браслеты, весы), что позволяет получать расширенные данные о тренировках и сне. В то же время, некоторые пользователи могут считать такую ​​интеграцию чрезмерной. Wear OS в новой версии работает более стабильно, но интерфейс остается перегруженным. Часы поддерживают Google Assistant, сообщения и навигацию.

+ Мощный чип Snapdragon W5+ Gen 1.

+ Тесная интеграция с Fitbit и Google Assistant.

+ Компактный дизайн с качественным AMOLED-дисплеем.

- Автономность всего около 24 часов.

- Высокая цена по сравнению с бюджетными моделями.

- Ограниченная совместимость ремешков по своему стандарту.

Сравнительная таблица умных часов

Модель Размеры корпуса Материалы дисплей Защита Основные датчики Автономность Garmin Fenix ​​8 43 / 47 / 51 мм Титан/сталь AMOLED + сапфировое стекло Дайвинг, водозащита Elevate Gen5, SpO2, стресс Несколько дней до 2 недель Samsung Galaxy Watch 7 40 / 44 мм Алюминий AMOLED + сапфировое стекло WR50 BioActive 2, SpO2, ЭКГ, давление До 2 дней Huawei Watch GT 5 41 / 46 мм Нержавеющая сталь AMOLED + закаленное стекло 5 ATM Пульс, SpO2, сон, стресс До 2 недель Xiaomi Redmi Watch 3 Active 1,83″ прямоугольный Пластик TFT 5 ATM Пульс, SpO2, сон До 12 дней Google Pixel Watch 2 41 мм Нержавеющая сталь AMOLED 384×384 Базовый WR Пульс, SpO2, стресс, температура ~24 часа

Михаил Черновой

Редактор Редактор

