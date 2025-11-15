Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие

Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие15.11.25
Рынок смарт-часов сегодня уже не ограничивается только Apple Watch, хотя именно он задает тон во многих сегментах. На презентациях этого года Garmin, Samsung, Huawei, Xiaomi и Google показали собственные модели, стремящиеся стать конкурентными решениями для тех, кто ищет альтернативу продуктам Apple.
Каждый производитель делает ставку на различные преимущества: от выносливости и спортивных функций до интеграции с экосистемой или доступной цены. Все эти устройства предлагают возможности контроля здоровья, оповещения и работы с приложениями, что делает их реальными заменителями Apple Watch в разных категориях пользователей. В этом обзоре мы сравним ключевые характеристики новинок, чтобы понять, какие акценты они делают в соревновании за внимание покупателей. Если же вы не хотите покидать экосистему и все еще ищете новые смарт часы из Купертино, то представлены во всех возможных версиях.
Умные часы Garmin Fenix 8
Смарт-часы Garmin Fenix 8 доступны в трех размерах корпуса — 43 мм, 47 мм и 51 мм. Все модели оснащены AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом защитного экрана для защиты от царапин. Корпус выполнен из титана или стали в зависимости от модификации. Часы поддерживают водозащиту, включая возможность использования во время дайвинга. В устройстве используется датчик Elevate Gen5 для более точного измерения пульса. Имеются функции мониторинга уровня кислорода в крови и показателей стресса. Часы имеют встроенный GPS с поддержкой многополосной навигации. Для спортивных занятий предусмотрены профили для бега, плавания, велоспорта и других активностей.
Есть возможность загрузки маршрутов и использования навигации офлайн. Устройство поддерживает голосовые команды благодаря встроенному микрофону и динамику. Можно принимать звонки непосредственно на часах. В корпус интегрирован светодиодный фонарик для использования в темное время суток. Время автономной работы зависит от модели и режима, в среднем составляет от нескольких дней до двух недель. В версиях Solar предусмотрена поддержка солнечной зарядки. Часы совместимы с системой Garmin Connect для анализа тренировок. Есть модуль Near Field Communication для работы бесконтактной оплаты Garmin Pay.
+ Высокая прочность корпуса (титан/сталь, сапфировое стекло).
+ Профессиональные спортивные функции и многополосный GPS.
+ Долгая автономность (до двух недель, поддержка Solar).
- Высокая цена по сравнению с конкурентами.
- Большой размер и вес в старших моделях.
- Интерфейс может показаться сложным для новичков.
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 выпускаются в двух размерах — 40 и 44 мм. Корпус выполнен из алюминия, а экран прикрыт сапфировым стеклом. Защита от воды соответствует стандарту WR50, позволяющему плавать в бассейне.
Устройство работает на базе нового процессора Exynos W1000, созданного по 3-нм техпроцессу. Оперативной памяти — 2 ГБ, а встроенной — 32 ГБ. Эта и ниши модели часов тоже есть на розетке.
Часы оснащены датчиками BioActive второго поколения для измерения пульса и уровня кислорода. Есть возможность отслеживать ЭКГ и АД, хотя эти функции доступны не во всех странах. Мониторинг сна теперь включает в себя анализ фаз и рекомендации по улучшению отдыха. Для спортсменов в часы Samsung Galaxy Watch 7 добавлено автоматическое определение активности и новые режимы тренировок. Есть встроенный микрофон и динамик для звонков без смартфона.
Аккумулятор обеспечивает до 2х дней работы в стандартном режиме. Быстрая зарядка позволяет получить несколько часов работы после получаса подключения. Часы поддерживают бесконтактные платежи через Samsung Pay.
+ Мощный процессор Exynos W1000 и быстрая работа.
+ Расширенные датчики (ЭКГ, артериальное давление, BioActive 2).
+ Интеграция с экосистемой Samsung, поддержка Samsung Pay.
- Автономность всего до 2 дней.
- Некоторые функции (ЭКГ, давление) доступны не во всех странах.
- Ограниченная совместимость с не-Samsung сервисами.
Умные часы Huawei Watch GT 5
Сарт-часы Huawei Watch GT 5 выпускаются в двух размерах — 46 мм и 41 мм. Корпус выполнен из нержавеющей стали, экран прикрыт закаленным стеклом, имеющим стойкость к царапинам. Дизайн отличается восьмигранным безелем с временной шкалой. Вес в 48 грамм делает часы относительно легкими для ежедневного ношения. Модель получила защиту от воды до 5 ATM. Экран AMOLED обладает высокой яркостью и четкостью.
В часах Хуавэй реализована новая система мониторинга активности, которую Huawei позиционирует как более точную, чем предыдущие поколения. Поддерживаются стандартные функции – измерение пульса, SpO2, отслеживание сна и стресса. Есть возможность подключения к смартфону через Bluetooth, но интеграция с приложениями сторонних производителей остается ограниченной.
Смарт часы Watch GT 5 могут работать до двух недель без подзарядки в стандартном режиме. При активном использовании GPS и постоянном мониторинге показатели снижаются до нескольких дней. Зарядка осуществляется через магнитный адаптер, время полного восстановления батареи – около 2х часов.
В модели доступны спортивные режимы, включая бег, плавание и велоспорт. Для профессиональных спортсменов функциональность может показаться базовой, но для любителей она достаточно.
+ Автономность до двух недель.
+ Качественный AMOLED-дисплей и прочный корпус из стали.
+ Большой выбор спортивных режимов.
- Ограниченная интеграция с посторонними приложениями.
- Отсутствие eSIM и NFC в большинстве версий.
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 3 Active
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 3 Active своим корпусом с прямоугольным экраном напоминает классические фитнес-браслеты. Дизайн ремешка соответствующий. Диагональ дисплея составляет 1,83 дюйма, использована панель TFT, обеспечивающая достаточную яркость для дневного света. Рамки вокруг экрана видны, но это типичный компромисс в бюджетном сегменте. Корпус изготовлен из пластика, вес небольшой, что делает часы удобными для длительного ношения.
Защита от воды в часах Сяоми декларируется на уровне 5 ATM, поэтому устройство выдерживает плавание в бассейне. В устройстве реализованы базовые функции мониторинга здоровья: измерение пульса, SpO2, отслеживание сна и физической активности. Спортивных режимов более сотни, но большинство из них стандартны и не имеют глубокой аналитики.
Подключение осуществляется через Bluetooth, поддерживается работа как с Android, так и с iOS. Есть возможность принимать звонки благодаря встроенному микрофону и динамику, хотя качество звука – среднее. Автономность – до 12 дней в обычном режиме. Зарядка происходит через магнитный кабель, время полного восстановления батареи – около двух часов.
Интерфейс прост, меню организовано наитивно, но скорость работы зависит от нагрузки. Отсутствие GPS у этой модели означает, что точность отслеживания маршрута зависит от смартфона, с которым синхронизируются смарт-часы. Нет и поддержки NFC, поэтому часы не могут использоваться для бесконтактных платежей. Redmi Watch 3 Active позиционируется как альтернатива фитнес-браслетам, но с большим экраном и возможностью звонков.
+ Доступная цена в бюджетном сегменте.
+ Большой экран (1,83″) и легкий вес.
+ Автономность до 12 дней.
- Отсутствие GPS и NFC.
- TFT-дисплей уступает AMOLED по качеству.
- Среднее качество вызовов через Bluetooth.
Умные часы Google Pixel Watch 2
Смарт-часы Google Pixel Watch 2 находятся в компактном корпусе диаметром 41 мм из нержавеющей стали. Дисплей имеет разрешение 384×384 пикселя и поддержку Always-on Display. Форма осталась округлой, что отличает Pixel Watch среди конкурентов с прямоугольными экранами. Вес часов невелик.
Установлен чип Snapdragon W5+ Gen 1, заменивший предыдущий Exynos. Оперативной памяти – 2 ГБ, что соответствует современным требованиям Wear OS. Батарея на 306 мАч обеспечивает около 24 часов работы.
Часы поддерживают LTE в более дорогой версии, но базовая модель работает только через Bluetooth и Wi-Fi. Зарядка быстра, но пользователям придется привыкать к ежедневному подключению. В Pixel Watch 2 интегрированы датчики для мониторинга пульса, SpO2, стресса и температуры кожи.
На презентации этих смарт-часов отмечалась тесная интеграция с устройствами Fitbit(трекеры. фитнес-браслеты, весы), что позволяет получать расширенные данные о тренировках и сне. В то же время, некоторые пользователи могут считать такую интеграцию чрезмерной. Wear OS в новой версии работает более стабильно, но интерфейс остается перегруженным. Часы поддерживают Google Assistant, сообщения и навигацию.
+ Мощный чип Snapdragon W5+ Gen 1.
+ Тесная интеграция с Fitbit и Google Assistant.
+ Компактный дизайн с качественным AMOLED-дисплеем.
- Автономность всего около 24 часов.
- Высокая цена по сравнению с бюджетными моделями.
- Ограниченная совместимость ремешков по своему стандарту.
Сравнительная таблица умных часов
|Модель
|Размеры корпуса
|Материалы
|дисплей
|Защита
|Основные датчики
|Автономность
|Garmin Fenix 8
|43 / 47 / 51 мм
|Титан/сталь
|AMOLED + сапфировое стекло
|Дайвинг, водозащита
|Elevate Gen5, SpO2, стресс
|Несколько дней
до 2 недель
|Samsung Galaxy Watch 7
|40 / 44 мм
|Алюминий
|AMOLED + сапфировое стекло
|WR50
|BioActive 2, SpO2, ЭКГ, давление
|До 2 дней
|Huawei Watch GT 5
|41 / 46 мм
|Нержавеющая сталь
|AMOLED + закаленное стекло
|5 ATM
|Пульс, SpO2, сон, стресс
|До 2 недель
|Xiaomi Redmi Watch 3 Active
|1,83″ прямоугольный
|Пластик
|TFT
|5 ATM
|Пульс, SpO2, сон
|До 12 дней
|Google Pixel Watch 2
|41 мм
|Нержавеющая сталь
|AMOLED 384×384
|Базовый WR
|Пульс, SpO2, стресс, температура
|~24 часа
