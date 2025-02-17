Удаление аудио с помощью ИИ из новых Samsung Galaxy S25, может позже появится и в Galaxy S2417.02.25
Владельцы прошлогодних флагманских смартфонов Galaxy S24 вскоре могут получить новую функцию, которая, вероятно, станет доступной с выходом стабильной версии оболочки One UI 7.
Согласно информации, опубликованной инсайдером @tarunvats33, Samsung планирует добавить в устройства серии Galaxy S24 инструмент «Audio Eraser». В настоящее время эта функция работает только на моделях Galaxy S25, однако ожидается, что с выпуском обновления One UI 7.0 она появится и на предыдущем поколении флагманов.
«Audio Eraser» использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа и разделения звуковых дорожек в видео. Функция позволяет распознавать до шести различных источников звука, предоставляя пользователям возможность регулировать громкость каждого из них или полностью отключать ненужные шумы, такие как фоновый гул, ветер или шум транспорта.
Для работы этой технологии необходим мощный нейропроцессор. В смартфонах Galaxy S24 используются чипы Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3, которые способны обрабатывать такие задачи без значительных задержек. Однако пока неясно, будет ли эта функция доступна на более ранних моделях, таких как Galaxy S23.
Мы писали в своем первом материале о Галакси С25 сразу после их презентации, что одной из примечательных функций по обработке медиа стала функция удаления аудио из записанных видео. Можно удалить голоса, шум или музыку из записанного ролика. Мы проверили эту возможность и получили ожидаемый, но интересный результат. Выбрав снижение уровня громкости музыки, в видео остались голоса спикеров и солиста звучащей песни. Музыкальное сопровождение исчезло практически полностью. Так же можно поступить и наоборот – останется лишь мелодия.
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Удаление аудио с помощью ИИ из новых Samsung Galaxy S25, может позже появится и в Galaxy S24 Samsung искусственный интеллект смартфон
Мы писали в своем первом материале о Галакси С25 сразу после их презентации, что одной из примечательных функций по обработке медиа стала функция удаления аудио из записанных видео.
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