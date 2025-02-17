Видалення аудіо за допомогою ШІ з нових Samsung Galaxy S25 може пізніше з’явиться і в Galaxy S24

Власники минулорічних флагманських смартфонів Galaxy S24 невдовзі можуть отримати нову функцію, яка, ймовірно, стане доступною із виходом стабільної версії оболонки One UI 7.

Згідно з інформацією, опублікованою інсайдером @tarunvats33, Samsung планує додати до пристроїв серії Galaxy S24 інструмент “Audio Eraser”. В даний час ця функція працює тільки на моделях Galaxy S25, проте очікується, що з випуском оновлення One UI 7.0 з’явиться і на попередньому поколінні флагманів.

“Audio Eraser” використовує алгоритми штучного інтелекту для аналізу та поділу звукових доріжок у відео. Функція дозволяє розпізнавати до шести різних джерел звуку, надаючи користувачам можливість регулювати гучність кожного з них або повністю відключати непотрібні шуми, такі як шум фону, вітер або шум транспорту.

Для цієї технології необхідний потужний нейропроцессор. У смартфонах Galaxy S24 використовуються чіпи Exynos 2400 та Snapdragon 8 Gen 3, які здатні обробляти такі завдання без значних затримок. Однак поки неясно, чи буде ця функція доступна на більш ранніх моделях, таких як Galaxy S23.

Ми писали у своєму першому матеріалі про Галаксі С25 відразу після їх презентації. писаних відео. Можна видалити голоси, шум або музику із записаного ролика. Ми перевірили цю можливість та отримали очікуваний, але цікавий результат. Вибравши зниження рівня гучності музики, у відео залишилися голоси спікерів і соліста пісні, що звучить. Музичний супровід зник практично повністю. Так само можна зробити і навпаки – залишиться лише мелодія.