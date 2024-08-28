У Steam новый рекорд одновременного онлайна: более 37,2 млн пользователей

В минувшие выходные сервис цифровой дистрибуции Steam установил новый рекорд посещаемости. Согласно официальной статистике, одновременно на платформе находилось более 37,2 миллиона пользователей. По данным портала SteamDB, из них около 12,5 миллиона активно играли в игры.

Прежний рекорд в 36,9 миллиона человек был установлен во время масштабной летней распродажи Steam. На этот раз новый максимум был достигнут благодаря выходу ролевого боевика Black Myth: Wukong, который уже продался тиражом более 10 миллионов копий.

Ежедневный пиковый онлайн этой игры в Steam превышает два миллиона игроков. Также в тройку самых популярных игр среди пользователей Steam вошли Counter-Strike 2 и Dota 2.

В отчете VG Insights отмечается значительный рост количества кооперативных игр, выпущенных и проданных в Steam в последние годы. В 2023 году в Steam было выпущено 799 кооперативных игр, что превышает показатели 2022 года (701 игра), 2021 года (650 игр) и 2020 года (647 игр).

В прошлом году 36% всех проданных игр в Steam были кооперативными. Прогнозы на 2024 год показывают, что эта тенденция будет продолжаться: ожидается, что 46% проданных игр в Steam будут иметь кооперативный элемент.

Игру Helldivers 2 можно считать особенно успешной, поскольку на нее пришлось 28% всех продаж кооперативных игр в Steam в 2024 году.

Кроме того, в отчете указывается, что средние продажи кооперативных игр в Steam составляют около 40 000 копий, в то время как средние продажи некооперативных игр значительно ниже — около 5000 копий.