За 2023 год в Steam было выпущено рекордное количество кооперативных игр — 799 — 36% от всех релизов08.07.24
В отчете VG Insights отмечается значительный рост количества кооперативных игр, выпущенных и проданных в Steam в последние годы. В 2023 году в Steam было выпущено 799 кооперативных игр, что превышает показатели 2022 года (701 игра), 2021 года (650 игр) и 2020 года (647 игр).
В прошлом году 36% всех проданных игр в Steam были кооперативными. Прогнозы на 2024 год показывают, что эта тенденция будет продолжаться: ожидается, что 46% проданных игр в Steam будут иметь кооперативный элемент.
Игру Helldivers 2 можно считать особенно успешной, поскольку на нее пришлось 28% всех продаж кооперативных игр в Steam в 2024 году.
Кроме того, в отчете указывается, что средние продажи кооперативных игр в Steam составляют около 40 000 копий, в то время как средние продажи некооперативных игр значительно ниже — около 5000 копий.
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За 2023 год в Steam было выпущено рекордное количество кооперативных игр — 799 — 36% от всех релизовSteam игры статистика
В прошлом году 36% всех проданных игр в Steam были кооперативными. Прогнозы на 2024 год показывают, что эта тенденция будет продолжаться: ожидается, что 46% проданных игр в Steam будут иметь кооперативный элемент.
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