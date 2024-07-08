За 2023 год в Steam было выпущено рекордное количество кооперативных игр — 799 — 36% от всех релизов

В отчете VG Insights отмечается значительный рост количества кооперативных игр, выпущенных и проданных в Steam в последние годы. В 2023 году в Steam было выпущено 799 кооперативных игр, что превышает показатели 2022 года (701 игра), 2021 года (650 игр) и 2020 года (647 игр).

В прошлом году 36% всех проданных игр в Steam были кооперативными. Прогнозы на 2024 год показывают, что эта тенденция будет продолжаться: ожидается, что 46% проданных игр в Steam будут иметь кооперативный элемент.

Игру Helldivers 2 можно считать особенно успешной, поскольку на нее пришлось 28% всех продаж кооперативных игр в Steam в 2024 году.

Кроме того, в отчете указывается, что средние продажи кооперативных игр в Steam составляют около 40 000 копий, в то время как средние продажи некооперативных игр значительно ниже — около 5000 копий.