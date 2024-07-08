За 2023 рік у Steam було випущено рекордну кількість кооперативних ігор – 799 – 36% від усіх релізів08.07.24
У звіті VG Insights відзначається значне зростання кількості кооперативних ігор, випущених та проданих у Steam в останні роки. У 2023 році в Steam було випущено 799 кооперативних ігор, що перевищує показники 2022 (701 гра), 2021 (650 ігор) і 2020 (647 ігор).
Минулого року 36% всіх проданих ігор у Steam були кооперативними. Прогнози на 2024 рік показують, що ця тенденція продовжуватиметься: очікується, що 46% проданих ігор у Steam матимуть кооперативний елемент.
Гра Helldivers 2 можна вважати особливо успішною, оскільки на неї припало 28% всіх продажів кооперативних ігор у Steam у 2024 році.
Крім того, у звіті вказується, що середній продаж кооперативних ігор у Steam становить близько 40 000 копій, тоді як середній продаж некооперативних ігор значно нижчий — близько 5000 копій.
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За 2023 рік у Steam було випущено рекордну кількість кооперативних ігор – 799 – 36% від усіх релізівSteam ігри статистика
Минулого року 36% всіх проданих ігор у Steam були кооперативними. Прогнози на 2024 рік показують, що ця тенденція продовжуватиметься: очікується, що 46% проданих ігор у Steam матимуть кооперативний елемент.
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