У Steam новий рекорд одночасного онлайну: понад 37,2 млн користувачів28.08.24
Минулими вихідними сервіс цифрової дистрибуції Steam встановив новий рекорд відвідуваності. Згідно з офіційною статистикою, одночасно на платформі було понад 37,2 мільйона користувачів. За даними порталу SteamDB, з них близько 12,5 мільйонів активно грали в ігри.
Колишній рекорд у 36,9 мільйона людей було встановлено під час масштабного літнього розпродажу Steam. Цього разу нового максимуму було досягнуто завдяки виходу рольового бойовика Black Myth: Wukong, який уже продався тиражем понад 10 мільйонів копій.
Щоденний піковий онлайн цієї гри в Steam перевищує два мільйони гравців. Також до трійки найпопулярніших ігор серед користувачів Steam увійшли Counter-Strike 2 та Dota 2.
У звіті VG Insights відзначається значне зростання кількості кооперативних ігор, випущених і проданих в Steam в останні роки. У 2023 році в Steam було випущено 799 кооперативних ігор, що перевищує показники 2022 (701 гра), 2021 (650 ігор) і 2020 (647 ігор).
Минулого року 36% всіх проданих ігор у Steam були кооперативними. Прогнози на 2024 рік показують, що ця тенденція продовжуватиметься: очікується, що 46% проданих ігор у Steam матимуть кооперативний елемент.
Гра Helldivers 2 можна вважати особливо успішною, оскільки на неї припало 28% всіх продажів кооперативних ігор у Steam у 2024 році.
Крім того, у звіті вказується, що середній продаж кооперативних ігор у Steam становить близько 40 000 копій, тоді як середній продаж некооперативних ігор значно нижчий — близько 5000 копій.
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